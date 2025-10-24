الاحتلال يتسلّم اليوم جثتي أسيرين في غزة

- تستعد إسرائيل لاستلام جثتي أسيرين من غزة، وسط ضغوط أمريكية على حماس للإفراج عن جثث أخرى، حيث تزعم الاستخبارات الإسرائيلية أن حماس تحتفظ بما لا يقل عن عشر جثث يمكنها تسليمها دون مساعدة دولية. - قدمت إسرائيل لنائب الرئيس الأمريكي معلومات استخباراتية حول الوضع في غزة، مشيرة إلى أن حماس تستغل وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها، مما يعوق التقدم في خطة ترامب. - الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لعدم تعريض الاتفاق للخطر، بينما يزور وزير الخارجية الأمريكي تل أبيب لمتابعة التطورات.

تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال استلام جثتي أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وصدرت تعليمات لشرطة لواء الجنوب من أجل الاستعداد لذلك، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، أن الولايات المتحدة تمارس ضغطاً على الوسطاء وعلى حماس من أجل المضي قدماً في إعادة جثث الأسرى القتلى بناءً على ادعاءات إسرائيلية بأن حماس تحتفظ بجثث أسرى يمكنها الإفراج عنها على الفور.

وكانت آخر عملية تسليم جثث أسرى إسرائيليين في الليلة الواقعة بين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي. وذكرت هيئة البث، مساء أمس، أن شعبة الاستخبارات العسكرية مقتنعة بأن حماس قادرة على إعادة ما لا يقل عن عشر جثث من أصل 13 جثة لا تزال في غزة، حتى دون مساعدة دولية. وعرض كبار مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية على نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارته إسرائيل، هذا الأسبوع، المعلومات الاستخباراتية التي زعموا أنها تؤدي إلى هذا الاستنتاج.

كما قدّم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وكبار مسؤولي شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال لنائب الرئيس فانس صورة استخباراتية محدّثة حول الوضع في قطاع غزة. ومن بين المواضيع التي استعرضها المسؤولون الوضع المتعلّق بجثث الأسرى المتبقية في القطاع، وجهود حماس خلال الأسبوعين الماضيين لاستعادة سيطرتها على القطاع، وفقاً للمزاعم الإسرائيلية، بالإضافة إلى مطلب إسرائيلي بعدم التقدّم إلى المرحلة التالية في خطة ترامب قبل إتمام المرحلة الأولى.

وتزعم الاستخبارات العسكرية أن حماس تستغل وقف إطلاق النار من أجل إعادة بناء قدراتها واستعادة الحكم في أنحاء القطاع، من خلال سعيها لإعادة تأهيل الأنفاق، وتجنيد عناصر جدد، وإصلاح الأسلحة التي تضررت خلال المعركة، والقيام بإعادة تنظيم صفوفها. وكل هذه المؤشرات، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، تدل على أن حماس لا تنوي التخلي عن سلاحها أو عن الحكم في القطاع. ونقلت المؤسسة الأمنية هذه الرسالة إلى نائب الرئيس الأميركي، إلى جانب موقف إسرائيلي واضح بأنه لا يمكن في الوقت الحالي التقدّم في خطة ترامب حتى تفي حماس بالجزء المتعلّق بها من الاتفاق. وفي المقابل، تمارس الولايات المتحدة ضغطاً غير اعتيادي على القيادة الإسرائيلية لعدم الإضرار بالاتفاق، ومن أجل التقدّم في إعادة إعمار القطاع واستمرار تنفيذ مبادرة ترامب.

وبعد زيارة نائب الرئيس الأميركي، وصل أمس إلى تل أبيب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ونقلت "كان" عن مصدر أميركي لم تسمّه، أمس، أن على إسرائيل "التوقّف عن ارتكاب الحماقات التي قد تعرّض الاتفاق للخطر وتعيق إمكانية تحقيق اختراق إقليمي"، في إشارة إلى اقتراح القانون الذي مر بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.