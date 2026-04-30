الاحتلال يبرر قرصنة "أسطول الصمود": خطة لفرض حصار علينا

- زعمت إسرائيل أن "أسطول الصمود" خطط لفرض حصار بحري عليها، مما أدى إلى اعتراض 21 سفينة واحتجاز 170 ناشطاً، بينما تواصل 40 سفينة أخرى الإبحار تحت رقابة مشددة. - قررت إسرائيل السيطرة على الأسطول بسبب حجمه الكبير، حيث شمل أكثر من 100 سفينة وألف ناشط، واعتبرت أن النشطاء خالفوا القوانين البحرية بمحاولتهم اعتراض سفينة متجهة إلى إسرائيل. - بعد السيطرة، صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن السفن المحتجزة هي "الرئيسية والمهمة"، بينما غيّرت باقي السفن مسارها ولم تعد تشكل تهديداً.

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الناشطين في "أسطول الصمود" الذي كان يتوجه نحو سواحل قطاع غزة، قبل اعتراض عدد من سفنه، خططوا لفرض حصار بحري على إسرائيل. وبحسب ما نقله موقع واينت العبري، كانت خطة إسرائيل السيطرة على 10 سفن فقط من عشرات السفن بالأسطول، إلا أنها بدأت عملية واسعة عقب محاولة النشطاء اعتراض سفينة تابعة لشركة "تسيم" - وفق المزاعم الإسرائيلية - بهدف "فرض حصار على إسرائيل"، مشيرا إلى اختطاف نحو 170 ناشطاً على متن السفن التي قادت القافلة، فيما يجري في الوقت الراهن، نقلهم إلى إسرائيل داخل ما يوصف بأنه "سجن عائم".

وجاء في التفاصيل، أنه بخلاف الحالات السابقة، قررت إسرائيل ليل الأربعاء- الخميس، قرصنة على "أسطول ربيع 2026" على بُعد نحو 1000 كيلومتر من الحدود، والسبب هو حجم الأسطول، الذي شمل أكثر من 100 سفينة ونحو ألف ناشط. وزعم مسؤولون إسرائيليون، لم يسمّهم الموقع، أن النشطاء بمحاولتهم اعتراض السفينة التي كانت متّجهة إلى إسرائيل، خالفوا القوانين البحرية، الأمر الذي منح إسرائيل شرعية، وفق مزاعمهم، للسيطرة على عدد أكبر من السفن مقارنة بالخطة الأصلية.

وفي النهاية، من بين 60 سفينة، سيطرت قوات البحرية الإسرائيلية على 21 سفينة، هي السفن السريعة والكبيرة في الأسطول، والتي اعتبرت أنها من تقوده. وأخرجت قوات الاحتلال في سلاح البحرية، السفن التي تمت السيطرة عليها من الخدمة، وعطّلت محركاتها، بحيث بقيت في عرض البحر. أما باقي السفن، وعددها نحو 40، فما زالت تبحر نحو وجهتها، وسط رقابة مشددة، وفق الموقع العبري، الذي لفت إلى وجود أسطول آخر خرج من تركيا يضم نحو 40 سفينة يُفترض أن تنضم إلى "أسطول الربيع".

رصد جيش الاحتلال يعترض قوارب من أسطول الصمود المتجه إلى غزة

وبعد عملية السيطرة الليلية، صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن السفن التي تم احتجازها هي "الرئيسية والمهمة" في الأسطول. وبحسبهم، "باقي السفن بقيت بلا قيادة، ولذلك غيّرت مسارها ولم تعد تشكل تهديداً. نحن نراقبها، لكن لا نعتبرها خطيرة. كل الأسطول تبيّن أنه مهزلة ... وعند وصولهم إلى إسرائيل، سيتم ترحيل النشطاء وفق الإجراءات". وذكرت المصادر الاسرائيلية، أنّ الناشطة غريتا تونبرغ، التي شاركت في أساطيل سابقة وتم ترحيلها من إسرائيل، لم تكن على متن السفن التي تم احتجازها. وإذا واصلت أي سفن أخرى طريقها نحو غزة، تنوي دولة الاحتلال السيطرة عليها أيضاً.