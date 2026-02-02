- في قرية مخماس بالضفة الغربية، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان من إعادة بناء منازلهم المحترقة من قبل مستوطنين، معلنًا المنطقة "عسكرية مغلقة"، بينما استمر المستوطنون في التجول بحرية، مما أثار مخاوف السكان. - تدخلت قوات الاحتلال لوقف إعادة البناء بحجة عدم تصديق الإدارة المدنية، بينما زاد وجود المستوطنين المسلحين من شعور السكان بالخوف من اعتداءات جديدة. - منذ إقامة بؤرة "كول مفشر"، ازدادت الاعتداءات على سكان مخماس، بما في ذلك قطع أشجار الزيتون وإطلاق النار، مما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها السكان.

في تكامل مهام واضح، منع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان قرية مخماس في الضفة الغربية المحتلة، من إعادة بناء منازلهم التي أحرقها مستوطنون خلال هجمات نفّذوها انطلاقاً من بؤرة "كول مفشر" الاستيطانية المجاورة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما قالت صحيفة هآرتس العبرية في وقت متأخر أمس الأحد، إن السبب يعود لإعلان الجيش المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة".

وأتى المنع، بعدما أصدر جيش الاحتلال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرين حددا المنطقة التي يسكنها الفلسطينيون في مخماس منطقة عسكرية مغلقة يُحظر على الإسرائيليين الدخول إليها، وذلك إثر إحراق المستوطنين بيوت الفلسطينيين هناك. وبحسب تبريره، فإن هذه الخطوة "هدفت إلى حماية السكان في مخماس"، الذين أقاموا بيوتهم على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، غير أن الأمر الأول شمل المكان الذي يسكنه الفلسطينيون، والثاني التلة التي تُشرف على قريتهم، وفيها أقام المستوطنون بؤرتهم التي أخليت أكثر من مرّة. ورغم ذلك، تدعي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنها لا تتمكن من "وضع حدٍ لمثيري الشغب"، في إشارة إلى المستوطنين.

وفي السياق، نقلت "هآرتس" عن سكان القرية قولهم إنهم بدأوا صباح أمس بإعادة بناء منازلهم المحترقة، ليُفاجأوا عند الساعة 12:00 ظهراً بوصول قوات من جيش الاحتلال أمرتهم بوقف أعمال البناء، بادعاء أن منطقتهم "عسكرية مغلقة"، وأن الإدارة المدنية لم تصدّق على إعادة بناء البيوت مجدداً. وخلال وجود الجنود والمجندات، لاحظ سكان القرية أن مستوطناً بلباس مدني يتنقل بين بيوتهم المحترقة ويصوّرها من الداخل، وعندما استفسر أحد أصحاب البيوت من إحدى المجندات عما يفعله هذا المستوطن في بيته، ردّت بأن "بإمكانه فعل ما يحلو له، فهذه منطقتنا. منطقة عسكرية مغلقة".

وتابعت الصحيفة نقلاً عن سكان القرية، أن الجنود اعتلوا بعد ذلك التلة المشرفة على مخماس، وبحدود الساعة الثانية من بعد الظهر، لاحظ السكان مستوطنين اثنين على التلة حيث أقيمت البؤرة، ينظران إليهم بينما كانا ملثمين ويرتديان قفازات في أيديهما. وبعد ذلك، وثّق السكان مستوطنين آخرين يتجولون في المنطقة بحريّة، على الرغم من مزاعم الجيش بأنها باتت مغلقة أمام دخول الإسرائيليين. وروى السكان أنهم شعروا بالخوف من إعادة إحراق منازلهم، أو أن يبادر المستوطنون إلى ضربهم والاعتداء عليهم.

وفي وقتٍ لاحق من اليوم، تم توثيق ستة مستوطنين وهم ينزلون من البؤرة الاستيطانية باتجاه بيوت قرية مخماس، بينما كان برفقتهم مستوطن مُسلّح. وطبقاً لمزاعم الجيش، فقد استُدعيت قوة إلى المكان لكنها "لم تعثر على أي أحد، ولم يُبلّغ عن أضرار أو إصابات". ورغم ذلك، أفاد أحد سكان القرية، بأن المستوطن المسلح اختفى، وعند وصول الجنود وُثّقوا وهم يتحدثون إلى المستوطنين. وخلال ذلك، وصلت إلى المكان قوات من "حرس الحدود"، حيث ابتعد المستوطنون وبقي ثلاثة منهم يراقبون ما يجري من الأعلى، بينما قام الجنود باحتجاز ناشطي حقوق إنسان إسرائيليين كانوا يحاولون مساعدة أهالي القرية، ودققوا بهوياتهم والتقطوا صوراً لهم.

ومنذ إقامة بؤرة "كول مفشر" الاستيطانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تغيّرت الحياة في مخماس، إذ بحسب السكان، ازدادت الهجمات والاعتداءات العنيفة. ففي الأيام التي تلت إقامة البؤرة، قُطعت أشجار الزيتون في الوادي عند سفح التلة، ثم وقعت لاحقاً أولى الهجمات العنيفة الكبيرة، التي شهدت إطلاق نار حياً وإصابة عدد من الفلسطينيين وناشطي حقوق إنسان. وعلى أثرها، اعتُقل مستوطن واحد فقط، كان مختبئاً في المنطقة. ومذّاك، أُخليت البؤرة تسع مرات، قبل أن يعاد إنشاؤها في كل مرة، وأحياناً بعد ساعات قليلة فقط من الإخلاء. ووقعت آخر الاعتداءات الإرهابية الكبيرة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أضرم مستوطنون النار في منازل وسيارات الفلسطينيين، واعتدوا عليهم.