الاحتلال ماضٍ في اجتياز الخط الأصفر وتدمير ما تبقى من مباني غزة

- تكشف صور الأقمار الاصطناعية عن تمركز متزايد لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول "الخط الأصفر" في قطاع غزة، مع توغل في مناطق يُفترض أن تكون تحت سيطرة حماس، مما أدى إلى توسع بؤر الدمار في مناطق مثل جباليا والشجاعية. - بعد وقف إطلاق النار، أعاد جيش الاحتلال تنظيم قواته ونشرها، واستمر في تدمير مئات المباني، مما أدى إلى أزمة نزوح هائلة، حيث يحتاج 1.3 مليون شخص إلى المساعدة. - يعاني سكان غزة من ظروف معيشية قاسية، حيث تضررت الخيام والملاجئ المؤقتة بسبب الأمطار والرياح، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

تكشف صور أقمار اصطناعية، أشارت إليها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة، تمركزاً متزايداً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على امتداد "الخط الأصفر" في قطاع غزة، كما يتوغل الجيش في بعض المناطق مئات الأمتار داخل أراضٍ يُفترض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أن تكون تحت سيطرة حركة حماس. وبعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن الاتفاق، يمكن ملاحظة أن بؤر الدمار تتوسّع، من بينها في منطقة جباليا وحي الشجاعية، داخل المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وخارجها أيضاً. ويسيطر جيش الاحتلال على نحو 54% من مساحة قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن فحص صور حديثة للأقمار الاصطناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز"، يُظهر أنه بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنظيم قواته ونشرها، بما في ذلك على طول الخط الأصفر، الذي وصفه رئيس الأركان إيال زمير أخيراً بأنه "حدود إسرائيل الجديدة". كما تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أنه منذ وقف إطلاق النار، واصل جيش الاحتلال تدمير مئات المباني الإضافية في جباليا شمالي قطاع غزة، حول المستشفى الإندونيسي.

ويقع معظم الدمار في الجانب الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال من الخط الأصفر، لكن يبدو أن العديد من المباني قد دُمّر غرب الخط أيضاً. أمّا الخط نفسه فغير مُعلَّم ميدانياً بشكل متواصل، إذ وضع جيش الاحتلال كتلاً إسمنتية صفراء كبيرة، تفصل بينها في بعض الحالات مئات الأمتار، لتحديد مساره.

Image

وأفاد فلسطينيون بأنّ الجيش ينقل أحياناً هذه الكتل باتجاه الغرب، داخل المناطق الخاضعة لسيطرة "حماس". ويُظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية أنه في مناطق مختلفة على طول الخط الأصفر، يوجد تفاوت بين موقع الكتل الصفراء على الأرض وبين موقع الخط الأصفر كما ظهر في المنشورات والخرائط الرسمية للجيش الإسرائيلي. وتسوق الصحيفة مثالاً، أنه في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، يمكن رصد الكتل الصفراء في صور الأقمار الاصطناعية وهي تقع على بُعد نحو 300 متر غرب الخط الأصفر الرسمي الظاهر في خريطة الجيش الإسرائيلي.

Three months into Gaza cease-fire: Israel expands control and razes neighborhoods, new tent cities emerge in Hamas controlled area



by @YardenMichaeli

Images: Planet Labs PBChttps://t.co/Zm2F3Bh4jL pic.twitter.com/Nj84x7pZDY — avi scharf (@avischarf) January 15, 2026

وسبق للصحيفة ذاتها أن كشفت قبل شهر تقريباً، أنّ جيش الاحتلال واصل منذ اتفاق وقف إطلاق النار تدمير مئات المباني الإضافية في الشجاعية، غرب الخط الأصفر الرسمي، وصولاً إلى خط الكتل الصفراء. ويضاف الدمار المتواصل في الأشهر الأخيرة، إلى محو مدن كاملة في القطاع خلال الحرب. وتشير تقارير منها أممية إلى أن أكثر من 80% من مباني القطاع دُمّرت أو تضررت خلال الحرب، والنتيجة المباشرة لهذا الدمار الواسع هي أزمة نزوح هائلة يعاني منها سكان غزة بشدة.

وبحسب الأمم المتحدة، يكافح مئات الآلاف من الأشخاص للبقاء على قيد الحياة في خيام تضررت من المطر والرياح ومياه البحر، أو في مبانٍ مهددة بالانهيار. وبالمجمل، يحتاج 1.3 مليون شخص إلى المساعدة. وفي هذا الأسبوع منفرداً، دُمّرت أو تضررت آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة التي تؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب الأمطار والرياح العاتية.