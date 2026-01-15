الاحتلال الإسرائيلي يُفرج عن 3 سوريين اختطفهم من القنيطرة

- توغل إسرائيلي واعتقالات: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاً في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، حيث اعتقلت ثلاثة شبان وأفرجت عنهم لاحقاً، في إطار سلسلة توغلات شملت قرى أخرى في المنطقة. - توترات أمنية مستمرة: تأتي هذه العمليات رغم تقارير عن قرب التوصل لاتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، يقضي بانسحاب الاحتلال من المناطق المحتلة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. - استمرار الاقتحامات والاختطافات: تتكرر اقتحامات الاحتلال للقرى الحدودية في ريفي القنيطرة ودرعا، مع عمليات اختطاف متكررة، حيث يُطلق سراح معظم المعتقلين بعد ساعات، باستثناء نحو 40 شخصاً ما زالوا محتجزين.

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 3 سوريين بعدما اختطتفهم من قرية صيدا الحانوت صباح اليوم الخميس بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غرب سورية، إثر عملية توغل جديدة نفذتها في القرية. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوة مكونة من 22 آلية توغلت في القرية واعتقلت 3 شبان، بينهم شقيقان، ثم أفرجت عنهم.

وأوضح مصدر محلي خاص، لـ"العربي الجديد"، أن القوة الإسرائيلية توغلت في القرية فجراً ودهمت منزلين في القرية، اعتقلت خلالها الشبان الثلاثة واختطفتهم قبل الإفراج عنهم. ونفذت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء سلسلة من التوغلات في كل من قرى كودنة ورويحينة وبريقة وبئر عجم وتلة أبو قبيس في ريف القنيطرة تزامناً مع توغلات في قرية الصمدانية الشرقية، مع إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش للمارة.

وتأتي هذه التوغلات والاختطافات رغم التقارير الأخيرة عن قرب التوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في جنوب سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتتكرر اقتحامات قوات الاحتلال للقرى الحدودية في ريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، وتنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف لأشخاص وتطلق سراح معظمهم بعد ساعات أو في اليوم التالي، باستثناء نحو 40 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز.