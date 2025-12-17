الاحتلال الإسرائيلي يمنع وفدا كنديا من زيارة الضفة الغربية

- منعت إسرائيل وفداً كندياً من دخول الضفة الغربية بسبب ارتباطه بمنظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية"، مما أثار اعتراض كندا على سوء المعاملة. - تعرضت عضو البرلمان إقرا خالد للدفع من قبل مسؤولي الحدود الإسرائيليين أثناء محاولتها الاطمئنان على أحد أعضاء الوفد الذي خضع لاستجوابات إضافية. - يتصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة، وسط موجة عنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى تهجير العديد من القرى.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء وفدا كنديا خاصا يضم ستة أعضاء من البرلمان من دخول الضفة الغربية المحتلة. وقالت السفارة الإسرائيلية في كندا إن الوفد رُفض دخوله بسبب صلته بمنظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية".

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن كندا أعربت عن "اعتراضها على سوء معاملة هؤلاء الكنديين". وأضافت عضو البرلمان عن أونتاريو إقرا خالد، من الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء مارك كارني، أنها كانت جزءا من الوفد وتعرضت للدفع عدة مرات من قبل مسؤولي الحدود الإسرائيليين.

وأوضحت أنها دُفعت أثناء محاولتها الاطمئنان على أحد أعضاء الوفد الذي يضم نحو 30 شخصا، والذي تم سحبه لإجراء المزيد من الاستجوابات بعد أن كان الوفد عند معبر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وقالت أقرا خالد إن مسؤولي الحدود رأوا أنها عضوة في البرلمان حيث أخذوا جواز سفرها الخاص، الذي يختلف شكله عن الوثائق الكندية العادية. وقالت السفارة الإسرائيلية في بيانها إن إسرائيل "لن تسمح بدخول المنظمات والأفراد المرتبطين بكيانات مصنفة إرهابية". وكان الوفد يخطط للقاء فلسطينيين مهجرين في الضفة الغربية، حيث وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة.

ويتصاعد الاستيطان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية، مدفوعا بدعم من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، وذلك وسط موجة إرهاب وحشية يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات، ما تسبب بتهجير عشرات القرى والتجمعات الزراعية، فيما لم تؤد سلسلة العقوبات الأوروبية على المستوطنين الإرهابيين إلى تخفيف حدة الهجمات التي ازدادت بشكل ملحوظ في العام الأخير.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)