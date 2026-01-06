- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت، مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بينهم 5 بالرصاص الحي، واعتقال محاضر جامعي، وسط حالة من الهلع بين الطلبة والعاملين. - شهدت بلدة الخضر جنوب بيت لحم إصابات بالاختناق بين الطلبة خلال اقتحام قوات الاحتلال، بينما تعرضت خربة الحديدية في الأغوار الشمالية لاعتداءات من المستوطنين، مما يهدد مصادر رزق السكان. - في تصعيد خطير، أغلقت مجموعات استيطانية طرقًا زراعية في سهل بيت فوريك، وأصيب المواطن أنور صوافطة بجروح متوسطة في اعتداء آخر، مع استمرار اعتقال نجله.

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية، في توقيت مفاجئ تزامن مع ساعات الدوام الرسمي، ما أثار حالة من الهلع. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت داخل حرم الجامعة، ما أدى إلى حالة من الخوف والارتباك في صفوف الطلبة والعاملين.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي اصابات جامعة بيرزيت بلغت 11، منها 5 إصابات بالرصاص الحي و4 إصابات بالغاز المسيل للدموع وإصابتين نتيجة السقوط، مشيراً إلى أن جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي للعلاج.

وأكدت مصادر محلية اعتقال محاضر جامعي، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال. واقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت بأعداد كبيرة، وذلك بالتزامن مع دعوة لفعالية رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من طلبة مدارس بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة بحالات اختناق، صباح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال طاردت الطلبة والمواطنين في أزقة وأحياء البلدة، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وفي سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت، صباح اليوم، خربة الحديدية في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، وطردت، بحماية قوات الاحتلال، الرعاة الفلسطينيين أثناء رعيهم المواشي في أراضيهم، في استمرار للسياسات المتبعة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهديد مصادر رزق السكان.

كما أوضح أن مجموعات من المستوطنين هاجمت تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، حيث أقدمت على تفريغ صهاريج المياه الخاصة بالسكان. وأكد أن المستوطنين اعتدوا أيضاً على المتضامنين الموجودين في المكان، وقاموا باستفزازهم ومهاجمتهم، في محاولة لفرض واقع قسري على الأهالي والتضييق على حياتهم اليومية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مستوطنين قادمين من بؤرة استيطانية مقامة قرب سهل بيت فوريك شرق مدينة نابلس أقدموا على إغلاق عدد من الطرق الزراعية الحيوية داخل السهل، في إطار تصعيد خطير يستهدف التضييق على المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها ومصادرتها.

وأفاد مليحات بإصابة المواطن أنور جميل محمود صوافطة، أحد مربي المواشي في قرية بردلا بالأغوار الشمالية الفلسطينية، بجروح متوسطة، عقب اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين أثناء رعيه الأغنام برفقة نجله، أمس. وأوضح أن صوافطة أُصيب بجروح في الرأس، ومُنعت سيارة الإسعاف الفلسطينية والمواطنون من الوصول إليه، وترك ينزف لساعات في المكان، كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال نجله مصعب أنور صوافطة، ولا يزال رهن الاعتقال.