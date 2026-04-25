- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً من مخيم جنين، حيث دخل 30 شخصاً لتفقد بيوتهم رغم اعتبار المنطقة "عسكرية مغلقة"، ووصفت إذاعة الجيش عودتهم بأنها "تسلل خطير". - أطلقت القوات الإسرائيلية طائرة مسيّرة لرصد الفلسطينيين غير المسلحين، واستقدمت تعزيزات لتمشيط المخيم بحثاً عن المتواجدين فيه، مع استمرار الحدث. - أكدت هيومن رايتس ووتش أن إبعاد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مخيمات الضفة الغربية في 2025 يعد جرائم حرب، داعية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً، بينهم نساء، من أصل 30 آخرين دخلوا اليوم السبت إلى مخيّم جنين لتفقد بيوتهم واستخراج أغراض منها في وقتٍ يتواصل فيه احتلال الجيش لمخيّمهم بذريعة اعتباره "منطقة عسكرية مغلقة"، وقد عدّت إذاعة جيش الاحتلال عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم "حدثاً خطيراً"، ووصفت رجوعهم بأنه "تسلل/اختراق".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، عاد 30 فلسطينياً إلى مخيّم جنين متخطين حواجز جيش الاحتلال الذي يحتل مخيّمهم وبيوتهم ويمنعهم من العودة إليها منذ يناير/ كانون الثاني 2025. وقامت قوة إسرائيلية مؤلفة من جنود احتياط إسرائيليين والتي تتولى بشكل دائم مسؤولية منطقة مخيّم اللاجئين، برصد ما وصفته الإذاعة بـ"عملية التسلل"، وأطلقت إثر ذلك طائرة مسيّرة لإجراء عمليات مسح؛ قبل أن تتمكن من اعتقال بعض الفلسطينيين، شددت الإذاعة على أنهم "غير مسلحين".

وبحسب تقديرات الجيش، هناك نحو 20 آخرين ما زلوا يتجوّلون في المخيّم، ولم يُعتقلوا على الفور. وبموازاة ذلك، استقدم جيش الاحتلال تعزيزات لإجراء عمليات تمشيط في المخيم بحثاً عن الفلسطينيين أصحاب البيوت، وأرسل عدداً من جنود وحدة "حرس الحدود" إلى المكان لمتابعة "الحدث الذي لا يزال مستمراً".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أكدت في تقرير سابق أنّ إبعاد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيّمات للاجئين في الضفة الغربية في أوائل عام 2025 يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى اتّخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات. وذكرت المنظمة الحقوقية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت قسراً نحو 32 ألفاً من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال "عملية السور الحديدي" في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025.