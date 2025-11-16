الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من خمس آليات عسكرية، اليوم الأحد، في أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ قوة إسرائيلية مكونة من خمس آليات توغلت في القرية قبل أن تنسحب بعد فترة وجيزة. وذكر الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد" أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزاً عسكرياً في المنطقة وعمدوا الى تفتيش المارة. ولفت أبو حشيش إلى تحرك ثلاث دبابات إسرائيلية من التل الأحمر الغربي إلى التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، من دون معرفة أسباب تلك التحركات.

وكانت قوات الاحتلال توغلت، أمس السبت، في أطراف قرية معرية الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك، غربي محافظة درعا، وأطلقت النار عشوائياً. وفي حوادث مشابهة، توغلت قوات الاحتلال في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً ومنعت الأهالي من المرور بعد إخضاعهم للتفتيش، وسط تضييق واضح على السكان. كما توغلت قوة أخرى في منطقة أبو غارة القريبة، ونصبت حاجزاً مماثلاً.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العالم الماضي، تتوغل قوات الاحتلال في مناطق عدة بريفي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، وتعمد الى مضايقة السكان عبر إقامة الحواجز وتقطيع مناطقهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، فضلاً عن اختطاف أشخاص يُفرج عن معظمهم بعد ساعات، لكن ما زال هناك نحو 40 شخصاً مختطفاً منذ مطلع العام الجاري، من دون معرفة الأسباب.

وتزعم قوات الاحتلال أن توغلاتها تأتي بهدف البحث عن أسلحة ومتعاونين مع إيران وحزب الله، بينما يعتقد سكان المنطقة أن الهدف الحقيقي هو مضايقتهم ودفعهم الى النزوح عن مناطقهم.

اعتقال مطلوبين في اللاذقية

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية أنها تمكنت، بالتعاون مع عدد من المواطنين، من إلقاء القبض على المدعوَّين علاء أحمد الشاخ وعلي محمد ادناوي، وذلك بعد إقدامهما على إلقاء مواد متفجّرة أمام قسم شرطة قنينص في مدينة اللاذقية مساء يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ومحاولتهما الفرار على دراجة نارية عقب تنفيذ الفعل الإجرامي. ووفق إعلان المديرية المنشور على صفحة وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك"، فإن نتائج التحقيقات أظهرت "تبعية المجرمَين لإحدى الخلايا الإرهابية التي تنشط في محافظة اللاذقية"، مشيراً إلى إحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم.