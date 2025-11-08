الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في القنيطرة ويفتش المارة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في مناطق عدة في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية. وذكر الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد" أن "دورية تابعة لجيش الاحتلال توغلت بنحو ست عربات عسكرية، يرافقها عناصر مشاة، في منطقة الحفاير، وتقدّمت باتجاه قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي".

وأضاف أبو حشيش أن أربع آليات عسكرية تابعة للاحتلال "توغلت أيضاً من نقطة العدنانية ومن ثم المشيرفة وصولاً الى قرية العجرف"، وأشار إلى أن تلك الآليات الأربع وصلت إلى قرية زبيدة باتجاه قرية رويحينة، وقرية رسم الحلبي بريف القنيطرة، موضحأً أن الدورية نصبت حاجزاً في القرية لتفتيش المدنيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية من دون ورود معلومات عن أية اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال تقدمت، أمس الجمعة، في عربات وآليات دفع رباعي تحمل جنوداً من بوابة قرية العشة، وتوجهت إلى غرب بلدة الرفيد، بالقرب من نقطة قوات الأمم المتحدة "أندوف". كما توغلت قوات الاحتلال، الجمعة، في قرية أوفانيا الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً يفصل بينها وبين بلدة خان أرنبة، وحاجزاً آخر على طريق أوفانيا-جباتا ومنعت مرور الأهالي في المنطقة.

وكانت مؤسسة "جولان" الإعلامية وثقت اختطاف القوات الإسرائيلية 39 سورياً منذ بدء عمليات التوغّل المتكررة في الجنوب السوري حيث تتواصل هذه العمليات، وأكد مدير التحرير في المؤسسة فادي الأصمعي، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، أن المؤسسة وثقت بالاسم الكامل اختطاف 39 شخصاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عمليات توغلها في المنطقة، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال موثقة بالاسم الكامل والتاريخ، ومشيراً إلى وجود قُصَّر بين المختطفين.