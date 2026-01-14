الاتحاد التونسي العام للشغل: الطبوبي يتراجع عن استقالته

- نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، سحب استقالته التي قدمها في ديسمبر، وعاد إلى مكتبه بعد اجتماع الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، مما أثار انتقادات من بعض الأطراف النقابية لعدم توافق الدعوة مع القانون الأساسي للاتحاد. - الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أكدت رفضها لأي مسار يعمق الانقسام، مشددة على وحدة الاتحاد وتماسك هياكله، ودعت جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على الاتحاد وتغليب المصلحة العامة. - استقالة الطبوبي جاءت بعد تعثر محاولات حل الخلافات الداخلية، خاصة بشأن موعد المؤتمر العام القادم، حيث يصر الطبوبي على عقده في 2027 بينما يطالب آخرون بمؤتمر استثنائي في مارس.

سحب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استقالته من منصبه. وأكد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الطبوبي تراجع عن استقالته والتحق، اليوم الأربعاء، بمكتبه، مشيرًا إلى أنه سحب رسميًا الاستقالة التي كان قد قدّمها في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاءت هذه الخطوة قبل يومين من الموعد المقرر لتفعيل الاستقالة، وعقب اجتماع عقدته الهيئة الوطنية للنظام الداخلي صباح اليوم. وكانت الهيئة قد وجّهت دعوة إلى أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية لتدارس الوضع داخل المنظمة، وهي خطوة قوبلت بانتقادات من أطراف نقابية اعتبرتها مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد. كما رفض المكتب التنفيذي الوطني تلك الدعوة، مؤكدًا أن الدعوة إلى الانعقاد لا تستند إلى الإطار القانوني المنظم لعمل الهياكل.

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم اليوم الأربعاء، أكد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل رفضهم القاطع لأي مسار من شأنه تعميق الانقسام داخل المنظمة، وشددوا على تمسكهم بوحدة الاتحاد وتماسك هياكله ووضوح توجهاته. كما عبّروا عن رفضهم لمسارات الاستقالات والعدول عنها، داعين جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في الحفاظ على الاتحاد، انسجامًا مع قرارات هياكله وتطلعات قواعده النقابية، وتغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الدقيقة على أي اعتبارات أخرى.

وترأس الطبوبي الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انتخابه في المؤتمر 23 عام 2017، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في فبراير/شباط 2022. وجاء تقديم الطبوبي لاستقالته غير المسبوقة بعد تعثر كل المحاولات لترميم الخلاف الداخلي الذي يشق المنظمة، إذ كان الخلاف بشأن تحديد موعد المؤتمر العام القادم للمنظمة من أبرز أسباب تقدم الطبوبي استقالته، حيث كان يتمسك بعقد المؤتمر في موعده الأساسي خلال عام 2027 بينما يدفع أعضاء آخرون في المنظمة إلى عقد مؤتمر استثنائي في شهر مارس/آذار القادم.