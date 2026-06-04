الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

- وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، مما يقرب أوكرانيا خطوة نحو عضوية الاتحاد. - توصلت المجر وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن حقوق الأقلية المجرية، مما يزيل عقبة رئيسية أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حيث ستدعم المجر المحادثات بشرط إدراج هذه الحقوق. - كانت قضية الأقلية المجرية في أوكرانيا مصدر خلاف طويل بين البلدين، حيث اتهمت المجر كييف بتقليص حقوقهم، مما أثر على مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن جميع دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إطلاق المجموعة الأولى من مفاوضات الانضمام مع كل من أوكرانيا ومولدوفا، مؤكدة أن بلادها تقترب خطوة إضافية من الحصول على عضوية الاتحاد.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء المجر بيتر ماجيار، إن بودابست وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا، يشمل توسيع الحقوق اللغوية والتعليمية والثقافية والسياسية لهذه الأقلية، ما يزيل إحدى أبرز العقبات أمام مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن المجر ستدعم بدء محادثات الانضمام الرسمية، شرط إدراج هذه الحقوق ضمن التزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد.

أخبار موسكو تستدعي سفيرها لدى أرمينيا بسبب التقارب مع الاتحاد الأوروبي

وكانت قضية الأقلية المجرية في منطقة زاكارباتيا غربي أوكرانيا من أبرز ملفات الخلاف بين البلدين خلال السنوات الماضية، إذ اتهمت بودابست كييف بتقليص حقوق التعليم واستخدام اللغة المجرية، فيما استخدمت الحكومات المجرية المتعاقبة هذه القضية مراراً للاعتراض على خطوات التقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وحصلت أوكرانيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2022 بعد أشهر من بدء الغزو الروسي الشامل، فيما قرر الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 فتح مفاوضات الانضمام معها. غير أن الانتقال إلى المراحل العملية من المفاوضات ظل يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، ما منح المجر قدرة على تعطيل المسار إلى حين التوصل إلى تفاهمات بشأن مطالبها المتعلقة بالأقلية المجرية.

(أسوشييتد برس، رويترز)