الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا

- وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، مستهدفًا قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة، مع تثبيت سقف أسعار النفط الروسي عند 44 دولارًا للبرميل لمدة 12 شهرًا. - تضمنت الحزمة إعفاءً لليونان لنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، بينما تم التخلي عن مقترحات مثل حظر التأشيرات للروس المشاركين في القتال، ومنع إدراج بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على قائمة العقوبات. - أشادت أوكرانيا بالعقوبات الجديدة، مؤكدةً على ضرورة استمرار الضغط على روسيا، رغم التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى إجماع حول أهداف جديدة للعقوبات.

اتفق الاتحاد الأوروبي، الخميس، على حزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بعد أسابيع من المفاوضات، تضمنت تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط الروسي. وجاء إقرار الحزمة، وهي الحادية والعشرون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بعد تجاوز اعتراضات عدة من دول أعضاء على عدد من المقترحات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا؟ ما هي الاعتراضات التي أثارتها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتم تجاوزها في هذه الحزمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن الحزمة تستهدف "القطاعات الأكثر تأثيراً، وهي الطاقة، والخدمات المالية، والعملات المشفرة، والتجارة"، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا والعمل من أجل "سلام عادل ومستدام". وبحسب دبلوماسيين، جرى تجاوز العقبة الأخيرة بعدما حصلت اليونان على إعفاء يسمح لإحدى شركات الشحن التابعة لها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي من المنطقة القطبية الشمالية. ويقضي الاتفاق بالإبقاء على السقف المفروض على صادرات النفط الخام الروسي عند 44 دولاراً للبرميل لمدة 12 شهراً، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من استفادة موسكو من ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب الشرق الأوسط.

كما تستهدف الحزمة القطاع المالي الروسي، ومجال العملات المشفرة، إلى جانب إدراج مسؤولين روس إضافيين على قوائم العقوبات الأوروبية. في المقابل، تخلّى الاتحاد الأوروبي عن مقترح حظر منح التأشيرات للروس الذين شاركوا في القتال في أوكرانيا، مكتفياً بالتعهد بمواصلة العمل على هذا المقترح مستقبلاً. وأُسقطت أيضاً بنود أخرى من مشروع العقوبات، إذ أعلنت بلغاريا أنها نجحت في منع إدراج بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل على قائمة تجميد الأصول وحظر التأشيرات، فيما اعترضت البرتغال وفرنسا على حظر استيراد أسماك البقلة وألاسكا بولوك من روسيا.

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وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تشير فيه بروكسل إلى تحقيق أوكرانيا تقدماً ميدانياً، إذ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات "تواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي". من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي، ومواصلة الضغط على الكرملين، معرباً عن أمله في أن تفرض الحزمة الثانية والعشرون من العقوبات قيوداً إضافية تحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب. ورغم خضوع روسيا لعقوبات غربية متتالية منذ سنوات، فإنها واصلت حربها في أوكرانيا، بينما يؤكد مسؤولون أوروبيون أن هذه الإجراءات تلحق أضراراً متزايدة بالاقتصاد الروسي، في وقت يقر دبلوماسيون بصعوبة التوصل إلى أهداف جديدة تحظى بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من عشرين حزمة عقوبات.

(فرانس برس، العربي الجديد)