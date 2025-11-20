الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع في السودان

- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، بسبب انتهاكات حقوقية، تشمل حظر دخوله وتجميد أصوله، وسط استمرار الحرب الأهلية مع الجيش السوداني. - أدان الاتحاد الأوروبي الفظائع المرتكبة من قبل قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن أعمال القتل والعنف الجنسي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع نزوح 12 مليون شخص منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. - أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، مع تعزيز التواصل لوقف تدفق الأسلحة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المسؤول الثاني في قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو بتهمة ارتكاب انتهاكات، مع استمرار الحرب الأهلية بين القوات المذكورة والجيش السوداني. وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه قرر حظر دخول عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ونائبه، إلى دول الاتحاد، إضافة إلى تجميد أصوله.

وجاء في بيان التكتل أن "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر".

وأشار البيان إلى أن أعمال القتل ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي المنهجي "قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ومنذ اندلاعها في إبريل/نيسان 2023، خلّفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 12 مليون شخص.

وبعد حصار استمر 18 شهراً، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وهي منطقة شهدت موجات عنف دامية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، يروي ناجون قصصاً عن مجازر وعنف عرقي وعمليات اختطاف واغتصاب واعتداءات جنسية.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه "سيبدأ العمل" على ملف السودان، مشيراً إلى أن الأخير طلب منه "القيام بشيء حاسم" في الملف السوداني.

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل، إن "هذا الأمر يوجّه إشارة مفادها أن المجتمع الدولي سيلاحق المسؤولين" عن الانتهاكات. لكنها أكدت في المقابل أن الاتحاد وافق على تعزيز تواصله مع الدول المتهمة بالمساهمة في تأجيج النزاع، بهدف وقف تدفق الأسلحة.

(فرانس برس)