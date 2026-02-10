الاتحاد الأوروبي يعد قائمة تنازلات روسية لضمان السلام في أوكرانيا

- تعمل كايا كالاس على إعداد قائمة تنازلات يجب على روسيا تقديمها لضمان سلام طويل الأمد في أوكرانيا، مع التركيز على إعادة الأطفال المختطفين وفرض قيود على القوات المسلحة الروسية. - يعبر الاتحاد الأوروبي عن امتنانه للجهود الدبلوماسية الأميركية، لكنه يشدد على ضرورة موافقة الأوروبيين على أي اتفاق سلام، في ظل تماطل روسيا في المفاوضات. - أبدت جنوب أفريقيا دعمها لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما تعهدت كينيا بالتحقيق في تقارير عن تجنيد مواطنيها، وسط محادثات بين بوتين ورامافوزا حول التعاون الدولي.

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يعمل على إعداد قائمة بالتنازلات التي يرى أنه يتعيّن على روسيا تقديمها لضمان سلام طويل الأمد في أوكرانيا، وسط تعثّر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام.

وأكدت كالاس أن هذه الخطوة تأتي بسبب غياب أي مؤشرات إلى حدوث تقدم، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن روسيا لا تتفاوض بجدية، ويشكك في تمثيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمصالح الأوروبية والأوكرانية، لذلك بدأ العمل على "خطة سلام مستدامة" قد تدفع موسكو إلى التحرك. وشددت كالاس على أن الشروط يجب أن تُفرض على روسيا لا على الأوكرانيين، مضيفة أن هذه الشروط قد تشمل إعادة آلاف الأطفال الذين اختطفوا من أوكرانيا، وفرض قيود على حجم القوات المسلحة الروسية بعد انتهاء الحرب. وتابعت: "الجيش الأوكراني ليس هو المشكلة، بل الجيش الروسي والإنفاق العسكري الروسي".

وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي "ممتن للغاية" للجهود الدبلوماسية الأميركية، لكن أي اتفاق سلام مستدام يجب أن يحظى بموافقة الأوروبيين أيضًا. ومن المتوقع أن تتم مناقشة مسودة قائمة الشروط خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 23 فبراير/شباط الجاري. جاء ذلك بالتزامن مع استخدام القوات الروسية ذخائر عنقودية في هجوم على سوق بأوكرانيا، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، في وقت التقى فيه مبعوثون من موسكو وكييف في أبوظبي الأسبوع الماضي ضمن جولة جديدة من المحادثات بوساطة أميركية، دون تحقيق أي تقدم، رغم الاتفاق على تبادل جديد للأسرى.

وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإستوني كاوبو روسين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي وقف الغزو، ويعتقد أنه قادر على التفوق على الولايات المتحدة في المفاوضات، مشيرًا إلى أن موسكو تماطل ولا تجري أي نقاش حقيقي حول تعاون فعّال مع واشنطن. وأضاف روسين، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن هذه الاستنتاجات تستند إلى معلومات استخباراتية من مناقشات داخلية روسية، تظهر أن موسكو لا تزال تعتبر واشنطن "العدو الرئيسي". وأوضح أن روسيا لا تُعدّ هجومًا على "الناتو" هذا العام أو العام المقبل، لكنها تظل مصدر تهديد مع استمرارها في تعزيز قواتها المسلحة.

من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض إن مفاوضي الرئيس أحرزوا "تقدمًا هائلًا"، مشيرًا إلى اتفاق تبادل الأسرى الذي جرى التوصل إليه أخيرًا في أبوظبي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، رغم أن عمليات التبادل كانت متقطعة منذ مايو/أيار الماضي.

وفي تعليقها على الموقف الأميركي، قالت فيونا هيل، المستشارة السابقة للرئيس ترامب والمتخصصة في الشؤون الروسية، إن إدارة ترامب تسعى لإظهار الرئيس الأميركي "صانع سلام"، ولهذا تتمسك بالرواية التي تقول إن بوتين يريد إنهاء الحرب. وأضافت أن كلًا من بوتين وترامب يتمسك بروايته الخاصة: بوتين منتصراً، وترامب صانع صفقات.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن الرئيس سيريل رامافوزا عبّر عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وناقش الزعيمان التعاون في محافل دولية مثل "بريكس" و"مجموعة العشرين"، كما تعهدا بدعم عملية إعادة مواطنين من جنوب أفريقيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن 17 من مواطنيها انضموا إلى مجموعات تقاتل في أوكرانيا، وأرسلوا نداءات للمساعدة في العودة إلى بلادهم.

وفي كينيا، أعلن وزير الخارجية موساليا مودافادي، اليوم الثلاثاء، عزمه على زيارة روسيا، في ظل تقارير عن تجنيد مواطنين كينيين قسرًا للقتال في أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل عدد منهم أو إصابتهم بجروح خطيرة. وقال مودافادي في بيان: "شهدنا خسارة أرواح. أخطط لزيارة موسكو للتأكيد على ضرورة وضع حد لهذا الأمر".

(أسوشييد برس، فرانس برس، رويترز)