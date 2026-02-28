الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الطيران بتجنب أجواء المنطقة

28 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 15:27 (توقيت القدس)
- دعت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران لتجنب المجال الجوي في معظم أنحاء الشرق الأوسط بعد ضربات إيرانية انتقامية، محذرة من مخاطر عالية على الطائرات بسبب وجود قواعد عسكرية ومليشيات موالية لإيران.

- يشمل التقييد مجالات جوية فوق السعودية وقطر والإمارات، مع تحذيرات من احتمال استهداف الطائرات عن طريق الخطأ بسبب أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة.

- أغلقت إسرائيل وإيران مجالهما الجوي، كما أغلقت معظم الدول الخليجية والعراق مجالاتها الجوية مؤقتاً، مما يعكس التوتر الأمني وتداعياته على النقل الجوي الإقليمي.

طلبت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من شركات الطيران تجنّب المجال الجوي عبر معظم أنحاء "الشرق الأوسط"، بعدما أطلقت إيران ضربات انتقامية في أعقاب العدوان الذي استهدف أراضيها من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحذّرت الهيئة التي تشرف على سلامة الطيران المدني من أن الخطر على الطائرات التجارية يتجاوز حدود إيران وإسرائيل، في ظل وجود قواعد عسكرية أميركية ومليشيات موالية لإيران منتشرة في أنحاء المنطقة. ويسري هذا التقييد حتى يوم الاثنين، ويشمل مجالات جوية فوق دول بينها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وبسبب احتمال نشر صواريخ وأنظمة دفاع جوي "قادرة على العمل على جميع الارتفاعات"، حذّرت الوكالة من وجود "مخاطر عالية" على الطائرات التي تحلّق إلى المنطقة أو فوقها، على أي ارتفاع، من احتمال استهدافها عن طريق الخطأ أو وقوعها في تبادل إطلاق النار.

شركات الطيران الإسرائيلية تستعد لسيناريوهات التوتر الأمني مع إيران

وكانت إسرائيل وإيران قد أغلقتا مجالهما الجوي الوطني في وقت مبكّر من صباح السبت، كما أغلقت معظم الدول الخليجية والعراق، مجالاتها الجوية مؤقتاً رداً على التطورات.

ويعد إغلاق المجالات الجوية وتعليق الرحلات إجراءً احترازياً لحماية المسافرين والطواقم، كما اتخذت دول أخرى إجراءات جزئية شملت إلغاء أو تحويل مسارات رحلات.

ويعكس هذا التعطيل المتزامن لحركة الطيران المدني والتجاري في المنطقة حجم التوتر الأمني وتداعياته الفورية على النقل الجوي الإقليمي.

