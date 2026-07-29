الاتحاد الأوروبي يذكّر بالتزامات نظام روما بعد عبور طائرة نتنياهو

- الاتحاد الأوروبي يذكّر الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية بعد سماحها لطائرة نتنياهو بعبور أجوائها، مؤكدًا دعمه للمحكمة ونظام روما الأساسي في مكافحة الإفلات من العقاب. - طائرة نتنياهو تعبر أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا رغم مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. - الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يصف اجتماعاته مع نتنياهو وزيلينسكي بالإيجابية، بينما تشهد واشنطن احتجاجات ضد زيارة نتنياهو، مطالبة بوقف دعم إسرائيل.

ذكّر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الدول الأعضاء التي سمحت لطائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعبور أجوائها، بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الالتزامات المحددة التي يفرضها نظام روما الأساسي على الدول الأعضاء فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال؟ كيف يفسر الاتحاد الأوروبي "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية في سياق عبور طائرة نتنياهو لأجوائها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى التعاون الكامل مع المحكمة. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال لمراسل الأناضول بشأن سماح اليونان وإيطاليا وفرنسا لطائرة نتنياهو بعبور أجوائها رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد العنوني أن موقف الاتحاد الأوروبي من المحكمة الجنائية الدولية "واضح للغاية"، مضيفاً: "نحن، بصفتنا الاتحاد الأوروبي، ندعم المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها، ويؤكد التزامه الراسخ بالعدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

والاثنين، عبرت طائرة نتنياهو أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي، خلال توجهه إلى الولايات المتحدة، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وثائق نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998

واليوم الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعيه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونتنياهو كانا إيجابيين. وفي منشورات قصيرة منفصلة على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب إنه ناقش معهما مواضيع مختلفة، دون الخوض في التفاصيل. وكتب ترامب عن لقائه بنتنياهو "كان لقاء جيدا جدا! من الواضح أننا ناقشنا العديد من المواضيع المهمة".

وقال عن لقائه زيلينسكي "نوقشت أمور كثيرة. سار اللقاء على ما يرام". كان نتنياهو وزيلينسكي في واشنطن لحضور مراسم تأبين السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري الداعم المؤثر لإسرائيل وأوكرانيا.

وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن، مساء أمس الاثنين وصباح الثلاثاء، تظاهر ناشطين أمام فندق بلير، بيت الضيافة الرسمي للبيت الأبيض، قبل استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نتنياهو. ورفع الناشطون المحتجون على زيارة نتنياهو، الأعلام الفلسطينية ولافتات تضمنت شعارات "حرروا غزة" و"أوقفوا آلة الحرب الأميركية الإسرائيلية"، و"حقوق الإنسان الفلسطيني مهمة أيضاً"، مرددين هُتافات من قبيل: "نتنياهو مجرم حرب"، و"أوقفوا دفع أموال ضرائبنا لإسرائيل"، و"أوقفوا القتل في غزة". وحمل الناشطون مكبرات صوت وآلات موسيقية في دلالة رمزية تستهدف إزعاج نتنياهو في مقر إقامته.

(الأناضول، رويترز)