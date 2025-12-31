الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من تعليق عمل منظمات دولية في غزة

- حذّر الاتحاد الأوروبي من أن تهديد إسرائيل بمنع منظمات دولية من العمل في غزة سيعيق وصول المساعدات، مؤكداً على ضرورة إيصالها دون عوائق. - دعت فلسطين إلى معاقبة إسرائيل على إلغاء تصاريح 37 منظمة دولية، معتبرة القرار انتهاكاً للقوانين الدولية، وأكدت أهمية عمل هذه المنظمات في تقديم الدعم الإنساني. - بدأت إسرائيل إجراءات لإلغاء تراخيص منظمات دولية في الضفة وغزة، متهمة بعضها بالارتباط بمنظمات إرهابية، وأكدت "أطباء بلا حدود" عدم توظيفها لأشخاص منخرطين في نشاطات عسكرية.

حذّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أنّ تهديد إسرائيل بمنع منظمات دولية غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمّر. وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية حجة لحبيب على منصة إكس "كان الاتحاد الأوروبي واضحاً: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية". وكتبت لحبيب "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالاً للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل

من جانبها، دعت فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى معاقبة إسرائيل لمنعها من تنفيذ قرارها بإلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من التداعيات. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنّ القرار الإسرائيلي "يشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية". وأعربت عن "رفضها الأسباب التي ساقتها سلطات الاحتلال لتبرير منع عمل هذه المؤسسات، التي تقدم دعماً إنسانياً وصحياً وبيئياً لأبناء الشعب الفلسطيني".

وهذه المساعدات تُقدّم "خاصة في قطاع غزة، في ظل ما يتعرّض له من حرب إبادة وتجويع تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب، إلى جانب العدوان المتواصل على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية"، بحسب البيان. وشددت وزارة الخارجية على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وأضافت أن "دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات الدولية المعترف بها وطنياً ودولياً، والتي تعمل وفق المعايير الإنسانية المتعارف عليها".

و"ما تقوم به إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، من وقف عمل هذه المنظمات، يمثل قرصنة وبلطجة، وإجراءً مخالفاً للقانون الدولي"، بحسب الوزارة. ولفتت إلى "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) بشأن واجبات إسرائيل تجاه تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدة أنه ليس من حق أي جهة عرقلة أو إيقاف خدماتها".

يأتي ذلك بعد شروع الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء تراخيص عمل منظمات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينها "أطباء بلا حدود"، بادعاء عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية. وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء، متّهمة عضوين من منظمة أطباء بلا حدود بـ"الارتباط بمنظمات إرهابية". وجاء في بيان لوزارة الشتات و"مكافحة معاداة السامية"، أنّ المنظمات التي "رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب، ستُلغى تراخيصها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)".

وقالت إن المنظمات المعنية "سيتعيّن عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس (آذار) 2026". وأوضحت الوزارة أنّ 15% فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن "أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر (2023) تُعد أسباباً لسحب الترخيص". وزعم البيان "تورّط بعض المنظمات الدولية في نشاطات إرهابية"، متّهماً مباشرة منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين "على ارتباط بمنظمات إرهابية".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكّدت المنظمة أنها "لا توظّف إطلاقاً عن دراية أشخاصاً منخرطين في نشاطات عسكرية". وفي ما يتّصل بتسجيل موظّفيها، شدّدت "أطباء بلا حدود" على أنها "تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية"، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن "مخاوفها" بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)