الاتحاد الأوروبي يؤيد الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

- تبنى الاتحاد الأوروبي موقفًا جديدًا يدعم الحكم الذاتي كحل للنزاع في الصحراء، مما يعكس تأييدًا دوليًا متزايدًا لخطة المغرب لعام 2007. - أشاد الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) الذي يدعم جهود الأمم المتحدة لتيسير المفاوضات على أساس الحكم الذاتي، مما يعزز موقف المغرب ويؤثر على الأطراف المتنازعة. - يرى الباحثون أن المغرب كسب ثقة اللاعبين الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعتبر المجتمع الدولي أن أي حل خارج السيادة المغربية يهدد السلم الإقليمي والدولي.

تبنّى الاتحاد الأوروبي، الخميس، موقفا جديدا بشأن قضية الصحراء، يعتبر أن "حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق" من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي، وذلك في تطور لافت يعكس تأييدا دوليا متزايدا لخطة الرباط لطي صفحة نصف قرن من الصراع.

وأعلنت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، عن موقفها من خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط في عام 2007، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل الخميس.

وجاء في البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بأعضائه الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف "للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي"، معبرا عن ترحيبه" بإرداة المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".

من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي بـ"اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب". وتبدو الرباط، بعد موقف دول الاتحاد الأوروبي المعبر عنه يوم الأربعاء، في "موقف مريح"، لما له من تأثير بموقع الأطراف المتنازعة وعلى تحريك المياه السياسية الراكدة.

وفي السياق، اعتبر الباحث في تاريخ العلاقات الدولية، بوبكر أونغير، أن "المغرب استطاع ربح رهان وثقة اللاعبين الدوليين الكبار عندما استطاع إقناع الولايات المتحدة الأميركية بعدالة قضية الصحراء المغربية وبخطة الحكم الذاتي التي اعتبرتها واشنطن وشركائها الدوليين ومجلس الأمن الدولي في قراره الأخير 2797، الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق". وأوضح أونغير، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الاتحاد الأوروبي اصطف إلى جانب هذا الاتجاه بشكل براغماتي سياسي واضح، لافتا إلى أن "المنظومة الأوروبية لا يمكن أن تعاكس الإرادة الأميركية، وأنها تكترث لمصالحها الاستراتيجية مع المغرب، بعد أن تبيّن لها أن قضية الصحراء المغربية قد حسمت بشكل واضح لصالح الطرح المغربي الذي يرى أن تطبيق الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد والأنجع لحل قضية طال أمدها وكدرت أجواء النهوض الإقليمي والأفريقي".

وقال إن المنظومة الدولية، ومنها الأوروبية، حسمت أمرها، واعتبرت أن أي حل خارج السيادة المغربية هو ضرب من الخيال وتهديد حقيقي للسلم الإقليمي والدولي الضروري لأي استثمارات اقتصادية كبرى في أفريقيا، فضلا عن كونه يساهم في الحيلولة دون تطور وتصاعد النفوذ الصيني الناعم بالقارة الأفريقية.

ودخلت قضية الصحراء مرحلة جديدة بعد أن تبنى مجلس الأمن في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا يعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية النزاع، منهيا عقودا من المراوحة والجمود. ومع ما وصفته الرباط بـ"اليوم التاريخي" و"التحول الحاسم"، اتجهت الأنظار إلى كيفية ترجمة القرار على الأرض، في ظل قناعة متزايدة بأن ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لن يشبه ما قبله في مسار هذا الملف الذي يشهد واحدة من أطول الأزمات الإقليمية في المنطقة.

في عام 2007، قدم المغرب مبادرته حول الحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (...) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".

وتنص المبادرة المغربية، التي قوبلت برفض جبهة "البوليساريو" والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء"، ليدبر سكانها "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية"، وكذا ممارسة الملك اختصاصاته الدينية والدستورية.