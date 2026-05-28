الاتحاد الأوروبي يؤجل تعيين كبير مفاوضيه بشأن أوكرانيا

- الاتحاد الأوروبي يركز على الاستراتيجية بدلاً من تعيين كبير مفاوضين لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مع التركيز على القضايا التي يجب مناقشتها وكيفية دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. - التحضيرات مستمرة لفرض حزمة العقوبات الـ21 ضد روسيا، تستهدف القطاع المالي وموردي الصناعات العسكرية، في ظل عدم استعداد بوتين للتفاوض. - الاتحاد الأوروبي يدعم كييف عسكرياً ومالياً، ويؤكد أن أي مفاوضات يجب ألا تكون على حساب السيادة الأوكرانية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية على موسكو.

قال مسؤولون ودبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لا يعتزم حالياً تعيين كبير مفاوضين لمحادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا. وأوضح المسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب دول أعضاء رئيسية بينها ألمانيا، لا ترى أن هذه الخطوة مفيدة في المرحلة الحالية، وذلك على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص.

وبحسب المسؤولين، يريد الاتحاد أولاً التركيز على الاستراتيجية بدلاً من الشخصيات، بما يشمل القضايا التي ينبغي مناقشتها مع روسيا، وكيف يمكن دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يتوقع استمرار التحضيرات لفرض عقوبات إضافية على روسيا، في ظل اعتقاد مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد للتفاوض. ووفقا لمعلومات حصلت عليها (د ب أ)، من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية والجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مقترحات لحزمة العقوبات الـ21 ضد روسيا، تستهدف القطاع المالي وموردي الصناعات العسكرية.

ويأتي الموقف الأوروبي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الغربية على موسكو، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، وتعثر جميع المبادرات السياسية السابقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي باستمرار دعمه العسكري والمالي لكييف، بالتوازي مع فرض حزم متتالية من العقوبات على روسيا استهدفت قطاعات الطاقة والمصارف والصناعات العسكرية.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد شددت في أكثر من مناسبة على أن أي مفاوضات محتملة يجب ألا تتم على حساب السيادة الأوكرانية، فيما يرى مسؤولون أوروبيون أن موسكو لا تبدي حتى الآن مؤشرات جدية على الاستعداد لتسوية سياسية. وتأتي التحضيرات لحزمة العقوبات الأوروبية الجديدة في ظل تصاعد الهجمات الروسية، ومحاولات أوروبية لزيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين وداعمي صناعاته العسكرية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)