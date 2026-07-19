- دعا الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إيران لفتح مضيق هرمز بشكل دائم ودون شروط، رافضين أي ادعاءات بالسيادة أو فرض رسوم على الملاحة الدولية فيه. - شهد مضيق هرمز انخفاضًا حادًا في حركة السفن بسبب الهجمات الإيرانية واستئناف الحصار البحري الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. - تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مع تبادل الضربات العسكرية، مما زاد من حدة الصراع حول مضيق هرمز، الممر الملاحي الأهم للنفط والغاز.

طالب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في بيان نقله التلفزيون السعودي، السبت، إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم. ورفض البيان المشترك "أيّ ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز". كما عارض فرض تصاريح أو رسوم على الملاحة الدولية في المضيق.

وأظهرت بيانات الشحن أن ثلاث سفن فقط عبرت مضيق هرمز الخميس، وهو أقل عدد يومي منذ مايو/أيار، مع توقف معظم السفن أو عودتها من حيث أتت، بعد أحدث هجمات شنّتها طهران على السفن، واستئناف الولايات المتحدة الحصار البحري على الشحن المرتبط بإيران. وأدى تصاعد القتال مجددا بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف شبه كامل لحركة المرور عبر هرمز، أهم ممر ملاحي للنفط والغاز في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

اقتصاد دولي انخفاض حركة العبور بمضيق هرمز مع تصاعد الهجمات

وصعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.

(رويترز، العربي الجديد)