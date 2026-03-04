الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا بعد تهديد ترامب لإسبانيا

- تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسبانيا بسبب رفض مدريد استخدام قواعدها العسكرية ضد إيران، مما دفع ترامب لتهديد بقطع العلاقات التجارية، وأثار تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا. - عبّرت الحكومة الإسبانية عن استغرابها من تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرز التي بدت داعمة لتهديدات ترامب، مؤكدة رفضها المشاركة في عمليات عسكرية خارج الأطر الدولية. - أكدت المفوضية الأوروبية استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، مشددة على التضامن الكامل مع الدول الأعضاء في مواجهة أي إجراءات تجارية محتملة من واشنطن.

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسبانيا على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد بسبب رفضها السماح باستخدام قواعدها العسكرية في العمليات ضد إيران، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان تضامنه مع إسبانيا واستعداده للدفاع عن مصالح دوله الأعضاء في حال اتخاذ واشنطن إجراءات تجارية ضدها. وفي موازاة ذلك، عبّرت الحكومة الإسبانية عن استغرابها من تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرز بدت وكأنها تدعم موقف ترامب.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بعدما هدد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران. وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل، في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: "نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين، ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن مدريد عبرت لألمانيا عن أنها "فوجئت" بتعليقات المستشار الألماني في البيت الأبيض، والتي بدت وكأنها تدعم تهديدات الرئيس الأميركي بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا. وقال ألباريس في مقابلة مع التلفزيون الإسباني: "لا أتصور أن يدلي أي من المستشارين (السابقين) أنجيلا ميركل أو أولاف شولتز بمثل هذه التعليقات". وقال ميرز الثلاثاء إن إسبانيا في حاجة إلى "إقناع" للموافقة على هدف حلف شمال الأطلسي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن لوح ترامب بفرض حظر تجاري على إسبانيا بسبب موقفها من الحرب الدائرة في المنطقة.

ويأتي هذا التوتر في سياق خلاف متصاعد بين مدريد وواشنطن بشأن الحرب الدائرة في المنطقة، إذ أكدت الحكومة الإسبانية في أكثر من مناسبة رفضها المشاركة في أي عمليات عسكرية ضد إيران خارج الأطر الدولية، كما شددت على أن استخدام القواعد العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة يخضع للسيادة الإسبانية وللقانون الدولي. وقد أثار هذا الموقف انتقادات من إدارة ترامب، التي لوّحت باتخاذ إجراءات تجارية ضد إسبانيا، ما فتح سجالاً سياسياً داخل أوروبا بشأن الموقف من الحرب وتداعياتها على العلاقات عبر الأطلسي.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)