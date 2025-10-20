الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات على إسرائيل ما زال مطروحاً

- أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن احتمال فرض عقوبات على إسرائيل سيظل قائماً لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى ضرورة دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع. - اقترحت بروكسل تدابير ضد إسرائيل، مثل إدراج وزراء في القائمة السوداء وتقليص العلاقات التجارية، لكنها لم تتخذ خطوات فعلية بعد، بسبب هشاشة الوضع. - الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للفلسطينيين، يدرس دوراً أكبر في غزة بعد الحرب، وأعاد تفعيل مهمة مراقبة معبر رفح، لكنها معلقة بانتظار إعادة فتحه.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إن التكتل احتمال فرض عقوبات على إسرائيل سيبقى قائماً، وذلك في مسعى لضمان الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار في غزة. وعقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنّ "وقف إطلاق النار غيّر السياق، وهذا الأمر واضح للجميع". وتابعت "مع ذلك، ما لم نشهد تغييراً حقيقياً ومستداماً على الأرض، بما في ذلك دخول مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن التهديد بالعقوبات سيبقى مطروحاً على الطاولة".

واقترحت بروكسل اتّخاذ تدابير ضد إسرائيل بينها إدراج وزراء في القائمة السوداء وتقليص العلاقات التجارية قبل أن يجري التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة بعد طرح خطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت كالاس: "نحن لا نمضي قدماً بالتدابير الآن، لكنّنا أيضا لا نستبعدها، لأن الوضع هش"، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى اتّخاذ إسرائيل سلسلة خطوات بما في ذلك إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح للصحافيين بدخول القطاع.

وتسعى إسرائيل لدفع الاتحاد الأوروبي إلى التخلّي عن الإجراءات المقترحة مقابل اضطلاعه بدور أكبر في ترتيبات ما بعد وقف الحرب. والاتحاد الأوروبي يشهد انقسامات منذ ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، ما حال دون تشكّل غالبية تتيح المضي بالتدابير المقترحة.

وفي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غارات عنيفة عدّة على المدنيين في غزة، بزعم تعرض قواته لإطلاق نار في رفح، وقالت كالاس إنّ "وقف إطلاق النار في غزة واجه للتو أول اختبار كبير".

وتابعت "إنّ اعتداء حماس على مدنيين فلسطينيين ورفضها نزع السلاح يجعلان وقف إطلاق النار هشاً على نحو متزايد"، ويعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، وهو يدرس كيفية الاضطلاع بدور أكبر في غزة بعد الحرب، وأعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنّها ستبقى معلّقة بانتظار إعادة فتحه.

