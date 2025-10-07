- الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق لتقييد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل دوله، حيث يتطلب من الدبلوماسيين الروس إخطار الدولة العضو قبل السفر إليها، مما يمنح الحكومات حق منعهم من الدخول. - الكرملين يتوعد برد مناسب على خطط الاتحاد الأوروبي، حيث أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا سترد على هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن الأوروبيين يعيدون بناء جدران فاصلة جديدة. - في أوكرانيا، هجوم بمسيّرات يودي بحياة أربعة أشخاص في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، حيث اتهمت موسكو كييف باستهداف مدنيين عمداً.

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إنّ دول الاتحاد باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل دول التكتل، إلّا أن اتفاقاً رسمياً لم يُبرم بعد. وينصّ هذا الإجراء، الذي اقترحته الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، على إلزام الدبلوماسيين الروس العاملين في إحدى الدول الأعضاء به بإخطار الدولة العضو الأخرى في حال رغبتهم في السفر إليها، ما يمنح الحكومات حقّ منعهم من الدخول.

وذكر الدبلوماسيون أن الاقتراح يحظى بدعم واسع غير أن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي ستتضح فقط عند اجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، طلب عدم كشف هويته، بشأن المناقشات السرية "الأمور تسير على ما يرام، لكن الاتفاق لم يُبرم بعد". وفي الشهر الماضي، أضافت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي هذا القيد المقترح إلى الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضدّ روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

من جانبه، توعد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأنْ تردّ روسيا على نحوٍ مناسب على خطط الاتحاد الأوروبي لتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول التكتل. وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عمّا إذا كانت روسيا سترد قال "بالطبع سيكون هناك رد"، وقال للصحافيين "ستقوم الخدمات الدبلوماسية لدينا بإعداد مقترحات، وسيجري تنفيذها... للأسف، يعيد الأوروبيون إحياء مهاراتهم في بناء جدران فاصلة جديدة".

وفي أوكرانيا، أسفر هجوم بمسيّرات عن مقتل أربعة أشخاص في الجزء الذي تحتلّه روسيا من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم المحلّي المعيّن من موسكو الثلاثاء، متّهماً كييف باستهداف مدنيين عمداً. وأورد فلاديمير سالدو على تليغرام أن الأشخاص الأربعة قُتلوا على طريق بين بلدتَي زافوديفكا وغورنوستايفكا خلال هجوم أوكراني بمسيّرات "استهدف مركبات مدنية".

(رويترز، فرانس برس)