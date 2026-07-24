الائتلاف الحاكم يحاول إعادة هندسة النظام السياسي في إسرائيل

- عمل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو على سنّ قوانين لتقييد السلطة القضائية، مما يعزز نفوذ اليمين المتطرف ويقلص من قدرة المحكمة العليا على التدخل في قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية. - ركز الائتلاف على تعزيز مكانة الأحزاب الحريدية عبر قوانين مثل "دراسة التوراة" و"الكشروت"، مما يمنحها نفوذاً أكبر ويستجيب لمطالبها بدعم الحكومة. - مع انتهاء ولاية الكنيست الـ25، أصبحت إسرائيل أكثر يمينية وتديّناً، حيث نجح الائتلاف في تمرير تشريعات تُعيد تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي رغم الاحتجاجات.

عمل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية الكنيست الـ25 الذي صادق الأسبوع الماضي على حل نفسه وإجراء الانتخابات في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على سنّ مجموعة من القوانين الحاسمة لضمان استمرار نفوذ اليمين المتطرف في إسرائيل وترسيخ رؤيته السياسية. وتركّزت هذه التشريعات بصورة خاصة على تقييد عمل السلطة القضائية وصلاحياتها، وإضعاف أدوات الرقابة العامة، إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في مكانة المجتمع والأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة)، وفي العلاقة بين الدين والدولة. ستكون لبعض هذه القوانين تداعيات بعيدة المدى على طبيعة النظام السياسي في إسرائيل، وأداء الإدارة العامة وموازين القوى بين السلطات، فضلاً عن تعريف الدولة وهويتها. وقد يستمر أثر هذه التشريعات حتى في حال خسر الائتلاف الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو

تقييد القضاء على مراحل

الحكم في الانتخابات المقبلة، وتمكّن معسكر المعارضة من تشكيل حكومة، أو أقدمت المحكمة العليا على إلغاء بعض هذه القوانين أو تجميد تنفيذها.

لم يُخفِ الائتلاف الحكومي، منذ الأيام الأولى لتشكيله عام 2022، رغبته في تغيير موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ففي مطلع يناير/كانون الثاني 2023، عرض وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خطة حكومية هدفت إلى تقييد الجهاز القضائي وتقليص قدرة المحكمة العليا على التدخل في قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية.

سنّ الكنيست في 2023 تعديلاً على قانون أساس يقضي بتقييد استخدام المحكمة العليا "حجة المعقولية"

فشلت الحكومة حينها في تنفيذ بنود خطتها وسنّ القوانين التي سعت إلى تمريرها، وذلك على خلفية اندلاع حركة احتجاج واسعة في الشارع الإسرائيلي، وتهديد عدد من جنود وضباط الاحتياط، ولا سيما في سلاح الجو، بالامتناع عن الخدمة في حال استمرار الدفع بهذه التعديلات. كما واجهت الخطة معارضة داخل حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، إذ هدّد بعض نوابه بعدم التصويت لمصلحة عدد من مقترحاتها، من بينهم وزير الأمن آنذاك يوآف غالانت، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين. كذلك أبدت المؤسسة العسكرية تحفظها على هذه التعديلات، ومارست ضغوطاً على الائتلاف الحكومي لتأجيل التصويت على قسم منها.

وعلى الرغم من موجة الاحتجاج والمعارضة، سنّ الكنيست في يوليو/تموز 2023 تعديلاً على قانون أساس يقضي بتقييد استخدام "حجة المعقولية" (لاختبار القرارات)، بما يقلّص بصورة كبيرة قدرة المحكمة العليا على التدخل في قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية في إسرائيل. إلا أن المحكمة العليا جمّدت العمل بالتعديل وطالبت بإعادة النظر فيه. وبعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، جُمّدت الخطة الحكومية الرامية إلى تقييد القضاء، ولو بصورة مؤقتة.

عاد الائتلاف الحكومي واستغلّ الواقع السياسي الذي نشأ بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وتماسك التحالف الحكومي، لاستئناف محاولة سن بنود الخطة لتقييد القضاء. انسجمت هذه الخطوة مع الرؤية العقائدية لليمين المتطرف، وخدمت في الوقت نفسه أهدافاً سياسية ومصالح انتخابية لأحزاب الائتلاف. وفي الأسابيع الأخيرة من ولاية الكنيست، عادت الحكومة إلى العمل على استكمال سنّ التشريعات الرامية إلى تقييد السلطة القضائية وإضعاف أجهزة الرقابة، ولا سيما ما يتعلق منها بإضعاف مكانة المستشار القضائي للحكومة (حالياً هي غالي بهاراف ميار). وجاء الدفع بهذه التشريعات أيضاً استجابةً لمطلب الأحزاب الحريدية، التي اشترطت ذلك مقابل دعمها تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر.

طلاب وشباب الكنيست يقر قانوناً للفصل بين الجنسين في الجامعات

وبالفعل، أقرّ الكنيست، منتصف يوليو/ تموز الحالي، قانوناً يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة عن منصب المدعي العام. لم يقتصر سعي الائتلاف الحكومي إلى إضعاف السلطة القضائية على سنّ القوانين، بل شمل أيضاً الطعن في شرعية تدخّل المحكمة العليا في قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على تقويض مكانتها في الرأي العام. كما سعى الائتلاف إلى التعامل مع أحكامها بوصفها مواقف قابلة للنقاش السياسي، وامتنع في بعض الحالات عن تنفيذ توصياتها وقراراتها. كذلك رفضت الحكومة الاعتراف برئيس المحكمة العليا الجديد (في 2025 يتسحاق عميت)، وقاطعت التعامل الرسمي معه، في ممارسات تُعدّ غير مسبوقة في المشهد السياسي الإسرائيلي.

نجح الائتلاف الحكومي في إسرائيل أيضاً، في اليوم الأخير من عمل الكنيست، في سنّ قانون جديد، في 16 يوليو الحالي، يهدف إلى إضعاف مكانة الصحافة ووسائل الإعلام وقنوات البث التلفزيوني، وتوسيع نطاق تدخل الحكومة في عملها. ويُعدّ هذا القانون محاولة إضافية لتقييد أدوات الرقابة العامة من جهة، ومنح امتيازات ودعم حكومي لوسائل الإعلام المقرّبة من الائتلاف الحاكم من جهة أخرى. وفي هذه الحالة أيضاً، قُدّم التماس إلى المحكمة العليا عقب إقرار القانون، فأصدرت أمراً مؤقتاً يقضي بتجميد تنفيذه. إلا أن وزير الاتصالات شلومو قرعي، من حزب الليكود، سخر من قرار المحكمة وادعى أنها لا تملك صلاحية التدخل في التشريع.

مكانة الحريديين في إسرائيل

بالتوازي مع مساعي تغيير موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ومحاولات إضعاف وسائل الإعلام وتقييد أدوات الرقابة، عمل الائتلاف الحكومي، في الأيام الأخيرة من دورة الكنيست، على سنّ مجموعة من القوانين التي قد تُحدث تغييرات جوهرية في مكانة الأحزاب الحريدية وقوتها السياسية، وفي موقع المجتمع الحريدي داخل إسرائيل عموماً. فقد حرص الائتلاف الحكومي على تمرير سلسلة من القوانين التي طالبت بها الأحزاب الحريدية، وجعلت إقرارها شرطاً لمواصلة دعم الحكومة، ومنع حلّ الكنيست قبل انتهاء ولايته القانونية (أكتوبر 2026)، وكذلك لتأييد تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر. ومن شأن هذه القوانين أن تُحدث تغييراً جوهرياً في الترتيبات التاريخية المعروفة بـ"اتفاق الوضع القائم-الستاتيكو"، التي تبلورت عشية قيام دولة إسرائيل بين دافيد بن غوريون، أول رئيس لحكومتها، وممثلي الأحزاب الحريدية.

سنّ قانون أساس "دراسة التوراة" أبرز التشريعات التي طالبت بها الأحزاب الحريدية

يُعدّ سنّ قانون أساس "دراسة التوراة" في إسرائيل أبرز هذه التشريعات، وهو يرتبط مباشرة بأزمة تجنيد الحريديم. صحيح أن الائتلاف الحكومي أخفق في سنّ قانون ينظّم إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بسبب الخشية من تداعياته الانتخابية ووجود معارضة له داخل الائتلاف نفسه، إلا أنه نجح في إقرار قانون أساس "دراسة التوراة"، الذي قد يوفّر بديلاً جزئياً عن قانون الإعفاء. ويتمثّل جوهر القانون في تعريف دراسة التوراة بوصفها "قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي وفي دولة إسرائيل"، بما يمنحها مكانة دستورية يمكن الاستناد إليها في النقاشات القضائية المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية، ولا سيما أمام محكمة العدل العليا. وبذلك، قد تستخدم الأحزاب الحريدية هذا القانون للادعاء بأن قيمة دراسة التوراة ينبغي موازنتها مع مبدأ المساواة في تحمّل عبء الخدمة العسكرية، بما قد يبرّر استمرار بعض الإعفاءات أو يحدّ من قدرة المحكمة على فرض المساواة الكاملة في الخدمة.

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إضافة إلى ذلك، صادق الكنيست على قانون يقضي بتجميد اعتقال الحريديم المتخلّفين عن الخدمة العسكرية، وينصّ على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية الذين لم يلتحقوا بالخدمة. غير أن محكمة العدل العليا أصدرت، في أعقاب التماسات قُدّمت ضد القانون، أمراً مؤقتاً بتجميد دخوله حيّز التنفيذ. كما سنّ الكنيست قانون "الكشروت"، المتعلق بالإشراف على الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية، والذي يمنح الأحزاب الحريدية نفوذاً واسعاً على سلطة الكشروت، ويتيح تشغيل مئات المراقبين برواتب مرتفعة. ويأتي ذلك إلى جانب استمرار الحكومة في تخصيص ميزانيات ضخمة للمجتمع الحريدي ومؤسساته. وبذلك، يكون نتنياهو قد استجاب لغالبية مطالب الأحزاب الحريدية، ونجح في تمرير قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر، بدلاً من لجنة تحقيق رسمية كما طالبت المعارضة وقطاع واسع من عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين.

قانون يضعف مكانة الصحافة ووسائل الإعلام ويوسّع نطاق تدخل الحكومة في عملها

كما سعى نتنياهو إلى ضمان استمرار ولاء الأحزاب الحريدية للتحالف الاستراتيجي القائم بينها وبين "الليكود"، سواء في الانتخابات المقبلة أو في المرحلة التي تليها. وقد يحدّ هذا التحالف من قدرة معسكر المعارضة على تشكيل حكومة بعد الانتخابات، حتى في حال خسر الائتلاف الحالي أغلبيته. فهدف نتنياهو لا يقتصر على تشكيل الائتلاف المقبل بنفسه، بل يشمل أيضاً منع المعارضة من القيام بذلك، من خلال الحيلولة دون حصولها على أغلبية من 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست من دون الأحزاب العربية، ونزع الشرعية عن أي حكومة قد تعتمد على دعم قائمة عربية.

إعادة هندسة المنظومة السياسية

تمكّن الائتلاف الحكومي، الذي قدّر كثيرون أنه لن يصمد طويلاً بعد أحداث السابع من أكتوبر، من استكمال الولاية القانونية الكاملة للكنيست الـ25 (أربع سنوات)، في سابقة هي الأولى منذ عام 1988. والأهم أنه نجح، رغم الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر وحركة الاحتجاج الواسعة، في تمرير قسم جوهري من التشريعات التي قد تُعيد هندسة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل، وتُرسّخ رؤية اليمين واليمين المتطرف لطابع الدولة وهويتها وجوهرها. فقد باتت السلطة القضائية أضعف مما كانت عليه في السابق، حتى وإن لم ينجح الائتلاف في تمرير جميع التشريعات الرامية إلى تقييدها.

فقد باتت أحكام المحكمة العليا وتوصياتها عرضة للطعن السياسي من جانب صنّاع القرار، ليس في مضمونها فحسب، بل في أصل صلاحية المحكمة بالتدخّل في السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أصبح رفض قراراتها أو الامتناع عن تنفيذها جزءاً من الخطاب والممارسة السياسية. وغيّر الائتلاف الحالي مكانة الأحزاب الحريدية والمجتمع الحريدي من خلال القوانين، لا عبر سياسات حكومية مؤقتة أو قرارات قابلة للتغيير، ما يشكّل تحولاً جوهرياً طويل الأمد. وفي هذا السياق، لا يبدو مستغرباً تصاعد احتجاجات التيارات الحريدية ضد اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتهمين بالتهرّب من الخدمة العسكرية، بما شمل إغلاق الشوارع والتظاهر أمام منزل أحد قضاة المحكمة العليا والاعتداء عليه.

بذلك، تبدو إسرائيل، مع انتهاء ولاية الكنيست الـ25، أكثر يمينية وتديّناً، بعدما اتسع نطاق تدخل الدين في الحياة العامة، وتعزّز حضور مشاريع اليمين واليمين المتطرف ونفوذها في مختلف مجالات إدارة الدولة، بما في ذلك قيادة الأجهزة الأمنية. وسيكون من الصعب إحداث تغيير جوهري في هذا الواقع، حتى إذا خسر اليمين المتطرف الانتخابات المقبلة وتشكلت حكومة بقيادة أحزاب المعارضة الحالية؛ إذ إن هذه الأحزاب لا تطرح، في معظمها، بدائل حقيقية وشاملة لمشروع اليمين المتطرف.