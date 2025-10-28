الائتلاف الحاكم الإسرائيلي يضغط على هرتسوغ للعفو عن إرهابيين يهود

- تصاعدت حملة بقيادة عضوة الكنيست ليمور سون - هار ميلخ، وبدعم من منظمة "حونينو"، تطالب بإطلاق سراح 25 إرهابياً يهودياً أدينوا بقتل فلسطينيين، كرد فعل على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في صفقة مع حماس. - الرسالة الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، والموقعة من ممثلين عن جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، تدعو إلى إطلاق سراح الإرهابيين اليهود، مشيرة إلى سياسة الكيل بمكيالين. - ردود الفعل كانت متباينة؛ حيث انتقدت نعما لازيمي المطالب ووصفتها بوصمة عار أخلاقية، بينما تساءل أحمد الطيبي عن شمولها يغئال عمير.

بعدما تكشف مؤخراً أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يفحص إمكانية تخفيف عقوبة السجن عن الإرهابي الإسرائيلي، عامي بوبر، الذي أدين بقتل سبعة فلسطينيين عند مفترق عيون قارة في 20 مايو/أيار من العام 1990، صعّد 55 وزيراً وأعضاء كنيست حملة الضغط على هرتسوغ وطالبوه في رسالة، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح 25 إرهابياً يهودياً أُدينوا بقتل فلسطينيين في جزء من الرّد على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بموجب الصفقة الموقعة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووقّع ممثلون من جميع أحزاب الائتلاف الحاكم "عوتسماه يهوديت" (وهي الليكود وشاس ويهدوت هتوراه والصهيونية الدينية) على الرسالة التي جاءت بمبادرة من عضوة الكنيست، ليمور سون - هار ميلخ (من حزب عوتسماه يهوديت)، بالتعاون مع منظمة "حونينو"، وهي الذراع القانونية المدافعة عن المستوطنين أمام المحاكم الإسرائيلية بدعم من الحكومة وتقود هذه المنظمة حملة للإفراج عن سراح 25 إرهابياً اُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الإرهابي اليهودي، عميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة الدوابشة حرقاً في قرية دوما الفلسطينية بقضاء نابلس.

وأتى ما تقدّم بعدما تكشّف في الفترة الأخيرة أن الرئيس الإسرائيلي ووزير القضاء، ياريف ليفين، يفحصان تخفيف العقوبة عن بوبر، الذي كان أدين بالسجن مدى الحياة قبل تحفيف العقوبة لمدة 40 عاماً. لكن المسألة تخطت ما تقدّم مع حملة الضغط التي تمارسها "حونينو" وأعضاء الائتلاف الحاكم للمطالبة بالإفراج عن جميع الإرهابيين اليهود المعتقلون في السجون الإسرائيلية. وجاء في الرسالة الموجّهة إلى هرتسوغ أنه "في الأيام الأخيرة تُطلق حكومة إسرائيل سراح آلاف الإرهابيين (الأسرى الفلسطينيين). لا حاجة للقول إن أحداً منّا لا يرغب في إطلاق سراح الإرهابيين المروّعين الذين أضرّوا بعائلات كثيرة جداً في إسرائيل، غير أن عدم إطلاق سراح الأسرى اليهود يعبر عن سياسة الكيل بمكيالين".

وزعم أعضاء الكنيست في رسالتهم على أن توقيعهم على الأخيرة "لا يُعبّر عن دعمهم للأفعال الخطيرة" التي أُدين بها الإرهابيون اليهود، لكنهم قالوا إن "الحديث يدور عن خلفية صعبة ومعقّدة"؛ إذ كتبوا أنه "في الوقت الذي يذبل فيه هؤلاء اليهود في السجن، تاركين وراءهم عائلات تتألم وأحياناً تتعرض هي أيضاً لهجمات إرهابية، يرون كيف أن الإرهابيين، ومن بينهم قتلة دنيئون، يشقّون طريقهم إلى أحضان شعبهم وعائلاتهم نحو الحرية"، داعين الرئيس، إلى "التحرّك فوراً" من أجل إطلاق سراح "الأسرى اليهود القلائل وتصحيح هذا الظلم".

وفي السياق، نقل موقع "واينت" عن عضوة الكنيست سون هار ميلخ قولها: "إذا أُطلق سراح إرهابيين قتلة، عادوا إلى الإرهاب مرّة تلو أخرى، ومن بينهم أيضاً قتلة زوجي شولي، وعندما نعرف جميعاً أن الإرهابيين الذين أطلق سراحهم في هذه الصفقة سيعودون للارهاب، فلا يوجد مبرر أخلاقي لترك اليهود في السجن، حتى لو أخطأوا في طريقهم، لأن إطلاق سراحهم لا يشكّل أي خطر على الجمهور. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم"، على حد وصفها.

أمّا عضوة الكنيست، نعما لازيمي، من حزب "الديمقراطيون" فردت على الرسالة قائلةً إنه "لا يوجد حضيض أسفل من ذلك لم يبلغه مؤيدو الإرهاب اليهودي؛ فقد استغلوا صفقة لإنقاذ الأسرى (الإسرائيليين الذين احتجزوا لدى حركة حماس) والتي عارضوها، من أجل إطلاق سراح قتلة..حكومة كهذه هي وصمة عار أخلاقية على هذه الدولة". وقال رفيق لازيمي في الحزب نفسه، جلعاد كريف، إن "هناك مجتمعات تجعل من القتلة أبطالاً، وهناك مجتمعات تُقدّس الحياة وتطرد المجرمين من صفوفها"، معتبراً "مطلب غالبية أعضاء الائتلاف يليق بأعدائنا، لا بمجتمع قائم على القيم الأخلاقية للتقاليد اليهودية وعلى سيادة القانون في دولة إسرائيل"، على حد توصيفه، داعياً الرئيس هرتسوغ إلى رفض الضغوط الممارسة عليه.

إلى ذلك، تساءل عضو الكنيست، أحمد الطيبي، من قائمة "العربية للتغيير": "هل يشمل ذلك أيضاً يغئال عمير (قاتل رئيس حكومة الاحتلال، إسحق رابين، رداً على توقيع اتفاق أوسلو) أم فقط قتلة الفلسطينيين ومحرقيهم؟ مؤيدي الإرهاب وممثليهم المباشرين في الحكومة والكنيست".