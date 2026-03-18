الإيرانيون يشيّعون لاريجاني وسليماني و84 بحّاراً

- شهدت طهران جنازة حاشدة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني واللواء غلام رضا سليماني و84 بحارًا إيرانيًا، حيث امتلأت ساحة الثورة بالمشيعين الذين طالبوا بالثأر ونددوا بالولايات المتحدة وإسرائيل. - تعرضت الفرقاطة الإيرانية "دنا" لهجوم من غواصة أمريكية في المحيط الهندي، مما أدى إلى مقتل 104 بحارة، وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في إيران، حيث اتهمت الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة". - أكد القائد العام للجيش الإيراني أن الرد على اغتيال لاريجاني سيكون حاسمًا، بينما حذر وزير الخارجية الإيراني من أن الولايات المتحدة ستندم بشدة على الهجوم.

شيّعت حشود إيرانية كبيرة، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة طهران، جثامين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ورئيس منظمة "باسيج المستضعفين" اللواء غلام رضا سليماني، إلى جانب 84 بحّارة إيرانيين من أصل 104 قُتلوا في وقت سابق من الشهر الجاري من جراء استهداف فرقاطة "دنا" الإيرانية في المحيط الهندي، بعدما أعيدت جثامينهم إلى البلاد.

وشارك في مراسم التشييع عائلات الضحايا، وعدد من المسؤولين والعسكريين، إضافة إلى أعداد كبيرة من أهالي طهران، الذين توافدوا إلى ساحة الثورة منذ ساعات الصباح الأولى قبيل انطلاق المراسم الرسمية حيث امتلأت الساحة والشوارع المحيطة بها بالمشيعين وفق ما بثه التلفزيون الإيراني، على أن تُشيّع الجثامين إلى "معراج الشهداء" في شارع "بهشت" جنوب طهران.

وخلال التشييع، ردّد المشاركون الغاضبون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، وأقدموا على إحراق أعلام البلدين وصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بالثأر لدماء القتلى. وكان علي لاريجاني؛ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قد اغتيل يوم أمس في طهران برفقة نائبه عليرضا بيات ونجله مرتضى لاريجاني وعدداً من مرافقيه، في هجوم إسرائيلي. كما قُتل اللواء غلام رضا سليماني، رئيس منظمة "باسيج المستضعفين"، في عمليات اغتيال مشابهة. وقال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي في بيان "سيكون رد إيران على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حاسماً وباعثاً على الندم".

وتعرّضت فرقاطة "دنا" البحرية التدريبية التابعة للجيش الإيراني في أثناء عودتها من مناورات "سلام ميلان 2026" التي عُقدت في الهند في أواخر فبراير/ شباط الماضي، لهجوم شنه غواصة تابعة للجيش الأميركي في المياه الدولية، على بعد نحو ألفي ميل من المياه الإقليمية الإيرانية. وأسفر الهجوم عن مقتل 104 من طاقم الفرقاطة، وإصابة 32 آخرين، فيما فُقد 20 بحّاراً، في حين أُعيدت إلى البلاد 84 جثماناً.

وأثار استهداف الفرقاطة ردود فعل غاضبة في إيران، إذ اتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراقها قبالة سواحل سريلانكا، محذّراً من أن واشنطن "ستندم بشدّة". وقال عراقجي، في تدوينة على منصة "إكس" حينها، إن "الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل من شواطئ إيران، حيث استُهدفت الفرقاطة دنا، التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتقلّ نحو 130 بحّاراً، في المياه الدولية ومن دون أي إنذار مسبق". وأضاف: "تذكّروا كلماتي، ستندم أميركا بشدّة على هذه السابقة".