- الإمارات تنفي بشدة توليها إدارة الشؤون المدنية في غزة، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الشعب الفلسطيني، مع التزامها بتوسيع جهودها الإنسانية ودعم عملية السلام. - تقارير تشير إلى محادثات بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة حول إدارة الإمارات للجوانب المدنية في غزة، مع خطط لاستثمارات ضخمة وتأمين لوجستي. - الإمارات تعتزم تمويل مجمع سكني في غزة، مع توفير خدمات أساسية للسكان، وسط تأكيدات إسرائيلية على دعم الخطوة كاستجابة مدنية معتدلة.

على وقع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي انطلقت بفتح معبر رفح بعد احتلاله وتدميره وإغلاقه منذ عامٍ ونصف عام، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، بأن الإمارات تسعى إلى تولي إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة وسط تأييدٍ إسرائيلي لذلك، فيما نفت أبو ظبي صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن "حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني".

وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، "نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة". وجددت في بيان لها اليوم "تأكيد دولة الإمارات على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني". وشددت على "التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال دورها عضواً مؤسساً في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة".

وطبقاً لما أوردته القناة 12 العبرية، فقد خاضت الإمارات محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في إطار مسعاها لإدارة الجوانب المدنية في قطاع غزة. وبحسب القناة، فإن أبوظبي ترغب في إدارة كامل الجوانب المدنية عبر ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع، حيث ستُحوّل جزءاً من هذه الأموال بموازاة انطلاق المرحلة الثانية، على أن تضخ استثمارات إضافية لاحقاً.

وإذ لا تزال الاتفاقية بين حكومة تل أبيب وأبوظبي حول تولي الأخيرة الشؤون المدنية في طور الصياغة، فقد ذكرت القناة أن الجانبين قد تبادلا المسوّدات، وأعربت إسرائيل عن تأييدها الخطوة. وأوضحت القناة 12 أن الإمارات "تعتزم تولي إدارة جميع الأسواق والتجارة في غزة؛ إلى جانب إرسالها قوات أمنية مسلحة لتأمين المراكز اللوجستية التي ستُنشر في القطاع"، لافتةً إلى أن شركات أمنية أميركية خاصة ستعمل إلى جانب القوات الأمنية الإماراتية.

وفي إطار الاتفاقية التي قد توقع بين إسرائيل والإمارات، تعتزم الأخيرة، بحسب القناة، شراء جميع البضائع التي ستدخل القطاع من تل أبيب، وكذلك الاستعانة بمقاولين إسرائيليين، كما ستؤهل مراكز التوزيع القائمة لتصبح مراكز لوجستية، تُنقل منها البضائع إلى القطاع الخاص في قطاع غزة.

في غضون ذلك، نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على تفاصيل المباحثات قولهم إن أبوظبي "تعرض الدخول بكل قوتها لتصبح الراعي المدني الفعلي". وأضاف هؤلاء أن الإمارات "تخاطر ومستعدة للتدخل في شؤون حماس، ونحن نؤيد ذلك"، مشددين على أن ما سبق "لن يحل مكان تفكيك حماس ونزع سلاح القطاع، بل سيوفر فقط استجابة مدنية من قوة معتدلة وفعّالة".

وأتت التطورات الأخيرة بعدما كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت في نهاية الشهر الماضي أن الإمارات تعتزم تمويل "أول مجمع سكني مخطط" في غزة، في ضواحي مدينة رفح المدمرة. وذكرت الصحيفة أن السكان الفلسطينيين الذين سيعيشون في المجمع سيحصلون على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والمياه الجارية، شريطة خضوعهم لجمع البيانات البيومترية والتحقق الأمني.