الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير

أعلنت الإمارات إغلاق سفارتها وسحب سفيرها وأعضاء بعثتها الدبلوماسية في إيران كافة، وذلك على خلفية "الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة". وفي بيان، اعتبرت الخارجية الإماراتية الاعتداءات الإيرانية "هجمات عدوانية طاولت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزلاً للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية الإماراتية أن "هذا القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي".

كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عمان، معتبرة هذه "الأعمال العدائية" تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها. ونبّهت إلى أن "توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمر غير مقبول ومدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكل تصعيداً مرفوضاً يقوض جهود التهدئة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي".

وفي سياق متصل، بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية دول عدة، التطورات الإقليمية الراهنة في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول في المنطقة. وأجرى بن زايد مباحثات هاتفية مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وأنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، وجراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي.

وتطرقت الاتصالات، وفق بيان للخارجية الإماراتية، إلى "العواقب الوخيمة للتصعيد الجاري في المنطقة وتوسيع رقعة النزاع، واستمرار هذه الانتهاكات الإيرانية السافرة، التي من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة". وشدد الوزراء على أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول لتجاوز الأزمة الراهنة، بما يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار والازدهار، بحسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه التطورات بعدما شرعت إيران في إنفاذ وعيدها المكرر باستهداف قواعد عسكرية أميركية في دول الخليج والمنطقة، في إطار ردها على الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة التي تُشن عليها منذ الأمس، والتي أوقعت آلاف الإيرانيين بين قتيل وجريح، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وثلة من القادة العسكريين البارزين.

ونفذت إيران هجمات على قطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت والسعودية. كما أُفيد عن هجمات في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى إطلاق صاروخين على قبرص نحو قاعدة تضم جنوداً بريطانيين.