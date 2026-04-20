الإمارات تعلن تفكيك تنظيم "إرهابي" مرتبط بإيران والقبض على عناصره

- أعلنت الإمارات عن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بـ"ولاية الفقيه" في إيران، حيث تورط في نشاطات سرية تهدف لزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتخريبية. - كشفت التحقيقات عن استقطاب وتجنيد أفراد عبر لقاءات سرية، وعقد اجتماعات مع تنظيمات مشبوهة لنقل أفكار مضللة وتجنيد الشباب، بالإضافة إلى جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها لجهات خارجية. - تعرضت الإمارات ودول خليجية لاعتداءات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية، قبل توقفها التزاماً بالهدنة الإيرانية الأميركية.

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات تفكيك "تنظيم إرهابي" والقبض على عناصره، وذلك لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل الدولة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوكالة أن التحقيقات أظهرت ارتباط التنظيم بـ"ولاية الفقيه" في إيران، إلى جانب تبني أفراده أفكاراً متطرفة، وقيامهم بعمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، ضمن مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

وأضافت أن عمليات الرصد كشفت عقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة وتجنيد شباب لصالح ولاءات خارجية، إلى جانب جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية.

وتشمل التهم الموجهة تأسيس وإدارة تنظيم سري، والارتباط بجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي. وأكد جهاز أمن الدولة استمراره في التصدي لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تعرّضت الإمارات، إلى جانب دول خليجية، لاعتداءات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة رداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية شملت مطارات وموانئ ومباني، قبل أن تتوقف أخيراً التزاماً بالهدنة الإيرانية الأميركية. وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف "قواعد ومصالح أميركية" في المنطقة.