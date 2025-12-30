الإمارات تعلن إنهاء مهام فرق مكافحة الإرهاب في اليمن "بمحض إرادتها"

- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن إنهاء فرق مكافحة الإرهاب في اليمن، مشيرة إلى أن القرار يأتي لضمان سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء، في ظل التطورات المتسارعة في جنوب اليمن. - يأتي هذا القرار بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على مدينتي حضرموت والمهرة، مما أثار غضب السعودية التي شنت غارات على قوات المجلس. - نفت الإمارات وجود أسلحة في الشحنة المستهدفة، مؤكدةً أن العربات كانت مخصصة للقوات الإماراتية، وأن هناك تنسيقاً مسبقاً مع السعودية بشأنها.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء ما تبقى من "فرق مكافحة الإرهاب" في اليمن، في ظل التطورات التي تشهدها ساحة جنوب اليمن. وقالت الوزارة في بيان: "نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

وأضافت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".

وذكرت الوزارة أن قواتها المسلحة أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من وجود على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

ويأتي الإعلان الإماراتي في وقت تشهد فيه ساحة جنوب اليمن تطورات متسارعة بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على مدينتي حضرموت والمهرة ضمن مساعٍ للانفصال في الجنوب، وهو ما أثار غضب السعودية التي شنت غارات على قوات المجلس، آخرها غارة استهدفت سفينتي أسلحة إماراتيتين صباح اليوم في مينا المكلا.

وعلى إثر ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لما وصفته بـ"الخطوات التصعيدية" التي قامت بها دولة الإمارات في المحافظات الشرقية من اليمن، محذّرةً من أن أي تهديد لأمنها الوطني يُعد "خطاً أحمر" ستتعامل معه بكل الإجراءات اللازمة.

وردت وزارة الخارجية الإماراتية بأن الشحنة المشار إليها لم تتضمّن أي أسلحة، وأن العربات التي أُنزلت لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل شُحنت لاستخدامها من القوات الإماراتية العاملة في اليمن، مؤكدةً أن "الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها". ولفتت الوزارة إلى أنه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والسعودية، واتفاق على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الإمارات فوجئت باستهدافها في ميناء المكلا.