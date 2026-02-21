الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية منظمة ذات طابع إرهابي

21 فبراير 2026
علم الإمارات مرفوعاً في مدينة حتا في إمارة دبي، 9 فبراير 2018 (Getty)
علم الإمارات مرفوعاً في مدينة حتا بإمارة دبي، 9 فبراير 2018 (Getty)
- نجحت الإمارات في إحباط هجمات سيبرانية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية، مما يعكس تطور أساليب الجماعات الإرهابية في استخدام التقنيات الحديثة.
- شملت الهجمات محاولات لاختراق الشبكات ونشر برمجيات الفدية وعمليات التصيّد الإلكتروني، مع استغلال الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات هجومية معقدة.
- الإمارات تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط والتاسعة عالمياً في مواجهة التهديدات السيبرانية، وتعد من بين أكثر المناطق استهدافاً من قبل الجهات الإيرانية والكورية الشمالية.

أعلنت الإمارات عن نجاح منظومتها السيبرانية في إحباط هجمات سيبرانية ممنهجة ذات طابع إرهابي، لافتةً إلى أنّ الهجمات استهدفت "البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، اليوم السبت.

وذكر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، بحسب "وام"، أن طبيعة الهجمات "شملت محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات التصيّد الإلكتروني الممنهجة واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، ما يعكس تطوراً نوعياً في أساليب الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ هجماتها الرقمية".

وحثّ مجلس الأمن السيبراني "الجميع على الإبلاغ عن أي تهديدات سيبرانية أو محاولات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن سلامة أمن الدولة الرقمية واستمرارية مؤسساتها في مختلف الظروف والأوقات". وبحسب ما رصده تقرير أمني نُشر العام الماضي لشركة مايكروسوفت، فإن الإمارات حلّت في المرتبة الثانية، بعد إسرائيل، في الشرق الأوسط من حيث الدول التي تواجه التهديدات السيبرانية في المنطقة.

وحلّت الإمارات تاسعةً عالمياً بـ2% من مجموع التهديدات المرصودة ضد الدول على نحو متكرر بالتهديدات السيبرانية من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025. كذلك تعدّ من بين أكثر عشر مناطق استهدافاً من قبل الجهات الفاعلة الإيرانية بـ5% من الأهداف العالمية، وبين أكثر عشر مناطق استهدافاً من قبل الجهات الفاعلة الكورية الشمالية بـ2%.

