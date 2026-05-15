- رفضت الإمارات بشدة مزاعم إيران حول مشاركتها في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران، مؤكدة على سيادتها وحقوقها في مواجهة أي تهديدات أو ادعاءات عدائية. - اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بالمشاركة في عمليات عسكرية ضد إيران، مشيراً إلى تحالفها مع إسرائيل، ودعاها لإعادة النظر في سياستها تجاه طهران. - كشفت تقارير إعلامية عن محاولات الإمارات لتشكيل تحالف خليجي للرد عسكرياً على إيران، إلا أن دولاً خليجية مثل السعودية وقطر رفضت المشاركة، معتبرة أن هذه ليست حربها.

رفضت أبوظبي، اليوم الجمعة، "مزاعم" طهران بشأن ضلوعها في الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، بعدما اتهمها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اجتماع لدول مجموعة بريكس، بأنها "شريك فاعل" في هذا النزاع. وأفادت وزارة الخارجية بأن وزير الدولة خليفة بن شاهين المرر أكد، خلال الاجتماع، "رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها"، مشدداً على احتفاظها "بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي".

وكان عراقجي قد قال إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية "من وجهة نظرنا"، لكنه شدد على ضرورة تعاونها مع القوات البحرية الإيرانية. وأضاف عراقجي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في نيودلهي، أنّ الإمارات شاركت بشكل مباشر في عمليات عسكرية ضد إيران، معتبراً أنها "شريك فاعل" في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران. وتابع عراقجي مخاطباً ممثل الإمارات: "تحالفكم مع إسرائيل لم يحمكم"، داعياً أبوظبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن عراقجي قوله رداً على تعليقات أدلى بها ممثل الإمارات: "لم أذكر الإمارات في بياني حرصاً على الوحدة، لكن الحقيقة هي أن الإمارات شاركت مباشرةً في العدوان على بلادي، وعندما بدأت الهجمات، لم يصدر حتى أي تنديد". ولم توضح وسائل الإعلام الإيرانية اسم ممثل الإمارات، وما الذي قاله خلال الاجتماع. وجاءت تصريحات عراقجي بعد يوم من نفي الإمارات ما قاله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن زيارته إلى الدولة الخليجية خلال الحرب مع إيران، فيما كان عراقجي قد ردّ سابقاً بالقول إنّ "الذين يتآمرون مع إسرائيل لزرع الفتنة سيحاسبون".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أفادت، الاثنين، بأنّ الإمارات شنّت عمليات عسكرية ضد إيران مطلع الشهر الماضي، كاشفة بذلك عن مشاركة غير معروفة سابقاً لأبوظبي في الحرب. وذكرت الصحيفة في تقريرها أنّ هجمات الإمارات استهدفت مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، مضيفة أنّ الهجوم وقع تقريباً تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار.

كذلك، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أنّ الإمارات العربية المتحدة حاولت إقناع دول خليجية، من بينها السعودية وقطر، بالمشاركة في رد عسكري منسق ضد إيران عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران، إلا أن تلك الدول رفضت الانخراط في المواجهة، معتبرة أن "هذه ليست حربها".

وبحسب الوكالة، أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالات مع عدد من القادة الخليجيين، من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، في محاولة لتشكيل موقف خليجي موحّد للرّد على الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع مختلفة في دول الخليج بمئات الصواريخ والمسيّرات.

(فرانس برس، العربي الجديد)