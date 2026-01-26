- أكدت الإمارات التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لشن هجمات ضد إيران، مشددة على أهمية الحوار وخفض التصعيد والالتزام بالقوانين الدولية. - في ظل التوترات المتصاعدة، تستضيف الإمارات آلاف الجنود الأميركيين في قاعدة الظفرة الجوية، التي تُستخدم للرصد والتدريب والدعم، مما يعكس دورها الاستراتيجي في المنطقة. - دخلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية، في خطوة لتعزيز القوات الأميركية بالشرق الأوسط، وسط تصريحات ترامب بمراقبة التطورات عن كثب.

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، أنها لن تسمح بشن أي هجمات على إيران انطلاقاً من أراضيها أو أجوائها أو مياهها. وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الإمارات تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن". وأضافت أن "إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة".

ويأتي البيان الإماراتي بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الأسابيع الماضية، بمهاجمة إيران وتأكيد طهران عزمها على الرد على أي هجوم.

وتستضيف الإمارات آلاف الجنود الأميركيين من وحدة الجناح الجوي الـ380 التابعة لسلاح الجو الأميركي، في قاعدة الظفرة الجوية، على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوبي العاصمة أبوظبي. وتستخدم القاعدة مركزاً عملياتياً للرصد والتدريب والدعم.

وفي سياق آخر، دخلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في المحيط الهندي. وبحسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز"، فقد جرى تأكيد هذه الخطوة من قبل مسؤول أميركي رفيع. غير أن المسؤول أوضح أنه على الرغم من عبور القوة البحرية خط النطاق، فإنها لم تتمركز بعد في الموقع النهائي الذي يتيح تنفيذ ضربات مستقبلية محتملة ضد إيران، في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

ويأتي وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في إطار تعزيز القوات الأميركية في الشرق الأوسط، والذي شمل أيضاً نشر سرب من مقاتلات F-15 وطائرات نقل من طراز C-17 هبطت في المنطقة وهي تحمل معدات ثقيلة. وفي تعليقه على هذا الانتشار العسكري الواسع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "أسطولاً كبيراً" يتجه نحو إيران. وأضاف أن الإدارة الأميركية تتابع التطورات عن كثب، قائلاً: "لدينا قوة كبيرة تتحرك باتجاه إيران. أفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم بحذر شديد".