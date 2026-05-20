الإمارات تحضّ العراق على منع الاعتداءات من أراضيه "عاجلاً دون شرط"

- دعت أبوظبي بغداد إلى منع الاعتداءات من أراضيها بشكل عاجل، بعد استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرات مسيّرة مصدرها العراق، مؤكدةً ضرورة التزام العراق بمنع الأعمال العدائية. - أكدت الإمارات أن الحريق الناتج عن الاستهداف لم يؤثر على سلامة محطة براكة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن المحطة تعمل بشكل طبيعي. - طالبت دول الخليج العراق بوقف الاعتداءات من أراضيه، فيما نفت بغداد تلقيها معلومات دقيقة، مطالبةً بأدلة واضحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

دعت أبوظبي بغداد، اليوم الأربعاء، إلى منع الاعتداءات من أراضيها "بشكل عاجل دون قيد أو شرط"، غداة إعلان وزارة الدفاع الإماراتية أن المسيّرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية كان مصدرها الأراضي العراقية.

وعبّرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن إدانتها الاعتداءات، ورفضها المطلق واستنكارها استهداف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.

وشدّدت الخارجية الإماراتية في بيان على "ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول".

وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أفاد، الأحد الماضي، بأن الجهات المختصة في الإمارات تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة. وأضاف المكتب أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكدت أن الحريق "لم يؤثر في سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الأحد الماضي، اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكداً أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة، وأمنها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.

وطالبت قطر والسعودية والإمارات والأردن العراق في بيان مشترك بالتحرك فورا لوقف الاعتداءات التي تنطلق من أراضيه وتنفذها جماعات مسلحة موالية لإيران. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني عراقي قوله إن الدول العربية "لم توفر معلومات دقيقة، مجرد اتهامات. نطالب بالدليل والمعلومات الدقيقة لكي تتخذ السلطات العراقية الإجراءات المناسبة".