الإفراج عن 60 أسيراً من غزة بحالة صحية متدهورة

- استقبل مجمع ناصر الطبي 60 أسيراً فلسطينياً أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية، بينهم 20 عاملاً و40 من سجن النقب، حيث أظهرت الفحوصات آثار التعذيب وتدهور حالتهم الصحية. - قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسهيل نقل الأسرى ولمّ شملهم مع عائلاتهم، مطالبة بإبلاغها بمصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، مشددة على ضرورة معاملتهم بإنسانية. - تتزامن الإفراجات مع تحذيرات بشأن أوضاع الأسرى، حيث تم توثيق التعذيب والإهمال الطبي، واعتقال أكثر من 15 ألف فلسطيني، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري.

وسط تكتم الاحتلال عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة ومنع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تكشف الأوضاع الصحية للأسرى المفرج عنهم، من بينهم 60 أسيراً وصلوا مساء اليوم الاثنين إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، عما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل خلال فترة اعتقالهم.

فقد استقبل مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، اليوم، 60 أسيراً أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية. وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، في بيان، أن من بين الأسرى المفرج عنهم اليوم 20 عاملاً اعتُقلوا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى 40 أسيراً فلسطينياً كانوا معتقلين في سجن النقب الصحراوي. وفور وصول الأسرى إلى مجمع ناصر الطبي، خضعوا لفحوصات طبية شاملة، إذ ظهرت آثار الإعياء والإصابات عليهم، فضلاً عن تردي حالتهم الصحية بسبب ما تعرضوا له من تعذيب جسدي قاسٍ وممنهج داخل سجون الاحتلال.

من جانبها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت، اليوم، نقل الأسرى المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم. وأوضحت اللجنة في بيان أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل فلسطيني أُفرج عنهم بهذه الآلية.

جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأكيدها أنها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023

كما جدّدت لجنة الصليب الأحمر "تأكيدها أنها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مطالبة "بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بالوصول إليهم"، وشدّدت على أن القانون الدولي الإنساني يفرض معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة، وضمان تواصلهم مع عائلاتهم.

يُذكر أن الشهر الماضي، طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء حظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقضت بعدم قانونية سياسة الحكومة منع اللجنة من زيارة الأسرى.

سياسة الإخفاء القسري

وتتزامن عملية الإفراج اليوم، مع تصاعد التحذيرات بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، ولا سيّما بعد توثيق شهادات متكرّرة عن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وسبق أن كشف مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، لـ"العربي الجديد"، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت "منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون ومرضى وجرحى وذوو إعاقة"، وأضاف أنه "أُفرج عن معظمهم بعد فترات متفاوتة من التحقيق أو الاعتقال، فيما لا يزال نحو ألفَي أسير من أبناء القطاع رهن الاحتجاز".

تقارير عربية أسرى غزة: أحكام العشرات انتهت دون الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

ووفق الأشقر فإنّ سلطات الاحتلال "لم تكشف سوى عن أسماء نحو 1400 أسير من غزة، معظمهم ضمن صفقات التبادل (مع المقاومة)، بينما تواصل سياسة الإخفاء القسري بحق مئات المعتقلين، برفضها الإعلان عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية"، وأشار إلى أنّ الاحتلال أنشأ، مع اتّساع حملات الاعتقال في قطاع غزة، مراكز احتجاز جديدة تتبع مباشرة لجيش الاحتلال، وليس لمصلحة السجون، أبرزها معتقل "سدي تيمان"، وارتبط هذا السجن بتقارير وشهادات حقوقية عن تعذيب وانتهاكات جسيمة، واستشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة تحت التعذيب، في ظل استمرار المطالبات الحقوقية والدولية بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين.