الإفراج عن أميركي كان محتجزاً في أفغانستان بمساعدة قطرية

- قطر تسهّل الإفراج عن المواطن الأميركي أمير أميري المحتجز في أفغانستان منذ ديسمبر 2024، ويشيد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية بالتعاون المثمر بين الحكومتين الأفغانية والأميركية، مؤكدًا على دور قطر في تعزيز الحوار لحل النزاعات الدولية. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يشكر قطر على دورها في إطلاق سراح أميري، مشيرًا إلى التزام قطر بعودة الأميركيين المحتجزين في الخارج، بينما يصف المبعوث الأميركي الخاص القرار بـ"اللحظة الطيبة". - الحكومة الأفغانية تؤكد عدم تسييس قضايا الرعايا الأجانب، وتعتبر الإفراج خطوة إيجابية لتحسين العلاقات الثنائية، مشيدة بدور قطر في تسهيل إطلاق سراح المعتقلين.

أعلنت دولة قطر، اليوم الأحد، أنها يسّرت الإفراج عن المواطن الأميركي أمير أميري، الذي كان محتجزًا في أفغانستان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، موضحةً أنه في طريقه إلى الدوحة، على أن يغادر إلى بلاده في وقت لاحق. وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن تقدير بلاده "التعاون المثمر الذي أبدته كلٌّ من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأميركية"، مشدّدًا على أن "دولة قطر تسعى دائمًا إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقّدة، انطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي". وأكد أن "هذه الخطوة تمثل دافعًا مهمًا لتشجيع الحوار المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف، بما يسهم في ترسيخ التفاهم المتبادل وتهيئة أجواء أكثر إيجابية لمعالجة القضايا العالقة".

في غضون ذلك، وجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشكر لدولة قطر على "دورها في إطلاق سراح أميري"، وقال عبر حسابه على منصة إكس: "اليوم نرحب بعودة أمير أميرِي إلى الوطن، وهو مواطن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان. أود أن أشكر قطر على مساهمتها في تأمين إطلاق سراحه". وقالت السفارة الأميركية في الدوحة عبر منصة إكس: "بفضل التزام قطر الراسخ بالمساعدة في عودة الأميركيين المحتجزين في الخارج، يعود أمير أميري إلى وطنه".

من جهته، صرح وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، خلال اجتماع مع وفد أميركي برئاسة آدم بولر، بأن الحكومة الأفغانية "لا تُسيّس المسائل المتعلقة بالرعايا الأجانب"، ووصف الإفراج بأنه "خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الثنائية"، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة نقلته "رويترز". كما أعرب متقي عن "امتنانه لدور قطر في تسهيل إطلاق سراح المعتقلين بين البلدين"، وفق قناة أريانا نيوز الأفغانية.

في غضون ذلك، رحّب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر بالقرار واصفًا إياه بـ"اللحظة الطيبة". وأضاف أن المحادثات السابقة بين أفغانستان والولايات المتحدة "كانت بناءة"، وأنه تنبغي مواصلة المناقشات بشأن المسائل الأخرى.

وكانت طالبان أطلقت في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بوساطة قطرية، سراح الزوجين البريطانيين المسنّين بيتر وباربي رينولد، اللذين كانا محتجزين منذ أشهر في أفغانستان. وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان آنذاك، بأن الدوحة "يسّرت الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان".

وفي مارس/ آذار الفائت، قال المبعوث الأميركي السابق لدى أفغانستان زلماي خليل زاد، في منشور على منصة إكس، إنّ طالبان أطلقت سراح مواطنة أميركية احتجزت في أفغانستان الشهر الماضي. وأضاف خليل زاد: "أفرجت طالبان عن المواطنة الأميركية فاي هول".