- يواجه تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق تحديات كبيرة في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، مما يعكس الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية المتزايدة. - رغم الاجتماعات المكثفة، بما في ذلك اجتماع في مكتب عمار الحكيم، لم يتم التوصل إلى توافق حول شخصية المرشح، حيث تتباين الآراء بين اختيار شخصية ذات ثقل سياسي أو مرشح تسوية. - زيارة قائد "فيلق القدس" الإيراني إلى بغداد أعادت تسليط الضوء على الدور الإيراني في التوازنات السياسية، بينما يترقب الشارع العراقي نتائج هذه المفاوضات.

أخفق تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، مجدّداً في حسم ملف اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، رغم قرب انتهاء المهلة الدستورية لتقديم المرشح، التي تنتهي الأحد المقبل، في مشهد يعكس عمق الانقسام داخل التحالف، وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية. وعقد الإطار التنسيقي مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً في مكتب رئيس "تيار الحكمة الوطني" عمار الحكيم، بحضور معظم قيادات الإطار منها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني.

وقال أمين عام الإطار التنسيقي عباس العامري، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "الاجتماع كان إيجابياً، طرحت فيه كل الآراء والنقاشات، وكان يحتاج إلى وقت أكثر"، مبيناً أن "الإطار قرّر أن يعقد اجتماعاً بعد غد الأربعاء وسيكون يوم غد أيضاً استكمالاً للحوارات".

يأتي هذا التعثر المتكرر بعد إخفاق لأربع مرات متتالية، كان آخرها السبت، إذ أخفق الإطار بعقد اجتماعات بشأن الملف، وهو ما أكد استمرار الخلافات بشأن شخصية المرشح، بين أطراف تدفع نحو شخصية ذات ثقل سياسي وأخرى تفضل مرشح التسوية. ويأتي اجتماع اليوم بعد يومين فقط من زيارة غير معلنة لبغداد أجراها قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وعقد اجتماعات مع قيادات في الإطار، في تحرك أعاد تسليط الضوء على الدور الإيراني في إدارة التوازنات السياسية داخل العراق، ولا سيّما في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة الحالية.

من جهته، أكد النائب عن الإطار، أحمد سالم، أن الإطار التنسيقي يعمل بوتيرة متصاعدة لحسم ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد ضمن السقوف الزمنية القانونية، مبيناً في تصريح صحافي، أن "النقاشات وصلت إلى مراحل متقدمة تضمن الحفاظ على الاستحقاقات القانونية"، وأضاف أن "المعايير المعتمدة تركز على إيجاد شخصية تتوافق تماماً مع متطلبات المرحلة القادمة وتحدياتها، لضمان تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين".

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، يواجه الإطار التنسيقي، اختباراً حاسماً بين التوصل إلى اتفاق سريع أو الانزلاق نحو مزيد من التعقيد السياسي، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي مآلات هذا الانسداد، وقدرة القوى السياسية على الخروج من المأزق وإنتاج حكومة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.