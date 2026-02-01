"الإطار التنسيقي" يتمسك بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية

- جدد "الإطار التنسيقي" في العراق دعمه لترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، مؤكدًا أن اختيار رئيس الوزراء هو شأن دستوري عراقي، رغم الرفض الأميركي والانقسامات الداخلية. - أصدر ائتلاف النصر بيانًا يبتعد فيه عن دعم المالكي، مشددًا على أولوية المصالح الوطنية ووحدة قرار الإطار لحماية النظام السياسي. - من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط خلافات كردية، مما يعلق تكليف المالكي بتشكيل الحكومة، مع تحذيرات من تأثير الانقسام على وحدة الإطار.

جدد الائتلاف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، تمسكه بترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقده في بغداد لبحث الاستحقاق، في موقف يتحدى الرفض الأميركي المعلن، لكنه يأتي هذه المرة وسط مؤشرات متزايدة على انقسام داخلي وتباين في المواقف بين قواه الرئيسية، ما أثار تساؤلات جدية عن وحدة القرار داخل التحالف.

وعقد الإطار اجتماعًا، مساء أمس السبت، في مكتب نوري المالكي، وأكد في بيان له أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري لبحث آخر المستجدات"، مبينًا أن "اختيار رئيس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية وتراعى فيه المصلحة الوطنية، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية"، مجددًا تمسكه بـ"مرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء". وأكد الإطار حرصه على "بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصًا مع القوى الدولية الفاعلة، وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، موضحًا أن "العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه".

وشدد على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة"، داعيًا الجميع إلى "بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعًا". غير أن هذا الموقف الرسمي لم يخف اختلافًا داخل الإطار، إذ كشف مصدر سياسي مطلع لـ"العربي الجديد"، طالبًا عدم ذكر اسمه، عن "غياب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عن الاجتماع، في خطوة فسرت على أنها رسالة اعتراض صامتة على مسار ترشيح المالكي، في ظل تصاعد الضغوط السياسية الداخلية والخارجية"، مؤكدًا أن "زعيم جماعة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أبدى تحفظًا على قرار ترشيح المالكي، إلى جانب تحفظات أخرى من قيادات داخل الإطار". ولفت المصدر إلى أن "المالكي مارس ضغوطًا كبيرة خلال الأيام الماضية على قادة الإطار بهدف تثبيت موقف موحد داعم لترشيحه".

وفي تطور لافت، أصدر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وهو أحد مكونات الإطار التنسيقي، بيانًا بدا كأنه ابتعاد واضح عن دعم ترشيح المالكي، إذ شدد على أولوية المصالح المصيرية للشعب والدولة، وقال: "في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة المضي بالاستحقاقات الدستورية لإقرار السلطات، فإننا نشدد على أولوية المصالح المصيرية للشعب والدولة في التعاطي مع أي مرشح أو معادلة حكم قادمة، بعيدًا عن التبعية أو الحزبية الضيقة أو المصالح الشخصية، ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق والمنطقة". وأكد البيان أن "وحدة قرار الإطار التنسيقي، ووحدة الصف الوطني تجاه أي مرشح، تضمنان وحدة الموقف الوطني في حماية النظام السياسي وتدعيمه، داخليًا، وعلى المستويين الإقليمي والدولي"، مشددًا على أن "مصالح الشعب تعلو على مصالح الأشخاص، وأن الدولة وديعة لا يجوز المقامرة بها تحت أي ظرف".

مصير غير محسوم لجلسة انتخاب رئيس العراق

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة جديدة خُصصت، وفق بيان سابق، لانتخاب رئيس الجمهورية، رغم استمرار الخلافات السياسية بين القوى الكردية على المنصب. ولا توجد ضمانات بانعقاد جلسة اليوم، إذ تشير تسريبات إلى أن عدة كتل قد تقاطعها بهدف الإخلال بنصاب الجلسة البرلمانية، ما يحول دون انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي بقاء مسألة تكليف المالكي رسميًا بتشكيل الحكومة معلقة من دون حسم.

من جهته، رأى الأكاديمي العراقي عامر البهادلي أن الإصرار على المالكي قد يدفع قوى أخرى من الإطار إلى خيارات أوضح في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية، مبينًا لـ"العربي الجديد" أن "استمرار هذا الانقسام قد ينعكس سلبًا على وحدة الإطار، ومن ثم على عملية تشكيل الحكومة واستقرار النظام السياسي". وأوضح أن "معركة رئاسة الوزراء تبدو مفتوحة على احتمالات معقدة، في وقت يواجه فيه الإطار اختبارًا حقيقيًا لوحدة قراره وقدرته على تجاوز الخلافات قبل الدخول في مرحلة أكثر حساسية من المشهد الحالي".

وكان "الإطار التنسيقي" قد أعلن، الأسبوع الماضي، توافق القوى والأحزاب المنضوية تحته على ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وحذّر ترامب، الثلاثاء، من عودة نوري المالكي (75 عامًا) إلى رئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لن تساعد العراق" في حال عودته إلى المنصب الذي شغله بين عامي 2006 و2014.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشال": "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارًا سيئًا للغاية من خلال إعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء"، مضيفًا أن المرة الأخيرة التي كان فيها في السلطة تسببت في انتشار الفقر والفوضى في البلاد، وأنه "لا ينبغي السماح بتكرار الأمر مرة أخرى". وشرح ترامب مفاعيل الرفض الأميركي بقوله إن ذلك "بسبب سياساته وأيديولوجيته الجنونية، وإذا انتُخب، فإن الولايات المتحدة لن تساعد العراق"، محذرًا من أنه إذا لم تكن بلاده موجودة للمساعدة، فإن "العراق ليس لديه فرص للنجاح والازدهار أو الحرية"، مختتمًا بالقول: "اجعل العراق عظيمًا مرة أخرى".