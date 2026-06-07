الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 23 مرة في مايو

- شهد المسجد الأقصى تصعيداً في الاقتحامات من قبل المستوطنين خلال مايو، خاصة في "يوم توحيد القدس"، مع تصاعد الطقوس التلمودية وإجراءات مشددة ضد المصلين الفلسطينيين. - في الحرم الإبراهيمي، اقتحم 425 جندياً الموقع ومنع رفع الأذان 74 مرة، مع استمرار إغلاق الأبواب والحفريات، مما يعيق عمل وزارة الأوقاف. - امتدت اعتداءات المستوطنين إلى المساجد في المحافظات الفلسطينية، حيث أُحرق مسجد في قرية جيبيا، مما دفع وزارة الأوقاف لدعوة المجتمع الدولي لحماية المقدسات.

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك خلال شهر مايو/أيار الماضي 23 مرة، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتاً. وبيّنت الأوقاف، في تقرير، أن المسجد الأقصى المبارك شهد خلال شهر مايو/أيار الماضي تصعيداً ملحوظاً في وتيرة اقتحامات المستوطنين، إذ اقتحم آلاف المستوطنين المسجد عبر باب المغاربة خلال فترات الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وسُجلت ذروة الاقتحامات يوم 14 مايو/أيار الماضي تزامناً مع ما يسمى "يوم توحيد القدس"، إذ اقتحم المسجد أكثر من 1400 مستوطن، بينهم وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات متطرفة. وأوضح التقرير أن جماعات "الهيكل" المتطرفة واصلت حملاتها التحريضية الرامية إلى تكثيف الاقتحامات وفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، حيث أطلقت دعوات منظمة إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية، وطالب عدد من أعضاء الكنيست والمسؤولين الإسرائيليين بتوسيع ساعات الاقتحام وفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المسجد، في إطار محاولات متواصلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأشارت الأوقاف إلى تصاعد أداء الطقوس التلمودية والاستفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، بما في ذلك "السجود الملحمي" والانبطاح الجماعي والصلوات العلنية والجماعية بصوت مرتفع، وارتداء واستخدام "التفلين"، إضافة إلى حلقات الرقص والغناء ورفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد، خاصة في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، وذلك تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال. ووثق التقرير اقتحام عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست والشخصيات المتطرفة المسجد الأقصى، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والوزير يتسحاق فسرلاوف، إضافة إلى مشاركة شخصيات معروفة بدعمها اقتحامات المسجد، في خطوات استفزازية تهدف إلى تكريس الوجود الاستيطاني داخل باحاته.

وبيّن التقرير أن قوات الاحتلال واصلت فرض إجراءات مشددة بحق المصلين، خاصة خلال أيام الجمع والمناسبات الدينية، حيث منعت في بعض الأيام دخول الرجال دون سن الستين والنساء دون سن الخمسين، واعتدت على عدد من المصلين عند الأبواب، وأجبرت المصلين وموظفي الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات لإخلاء الساحات أمام المستوطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة المشرفة خلال خطب وصلوات الجمعة في أكثر من مناسبة.

ورغم هذه الإجراءات، شهد المسجد الأقصى حضوراً واسعاً للمصلين، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة أسبوعياً، فيما قُدّر عدد المصلين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بنحو 140 ألف مصلٍ، في مشهد جسّد تمسك الفلسطينيين بحقهم في العبادة وإعمار المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، وثّق التقرير جملة من الانتهاكات والإجراءات اليومية التي طاولت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، حيث واصلت طواقم السدنة والموظفين رصد الاعتداءات والانتهاكات وتوثيقها ورفعها بشكل فوري إلى الجهات المختصة. وسُجل اقتحام 425 جندياً من قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي خلال شهر مايو/أيار، فيما مُنع رفع الأذان 74 وقتاً. وأوضح التقرير أن الاحتلال يواصل إغلاق الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي وتغطية نوافذه بالشوادر منذ بداية عام 2025، كما يستمر إغلاق باب رقم 7 أمام الموظفين، والإبقاء على الأقفال التي وضعها على أبواب الحرم وخزائن الكهرباء، الأمر الذي يعيق سير العمل بشكل مباشر.

وتعمد الاحتلال تأخير رفع الأذان عبر إعاقة دخول المؤذنين، وواصل ممارسة التفتيش المهين بحق المصلين والموظفين والتعرض لهم بالسب والشتم، في تعدٍ واضح على صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كما رصد التقرير استمرار أعمال الحفريات وأعمال أخرى داخل زاوية الأشراف المجاورة للحرم الإبراهيمي من دون الإفصاح عن طبيعتها، إلى جانب اقتحام الحرم من قبل قوات الاحتلال بلباس مدني أكثر من مرة، وطرد الموظفين من المصلى الإسحاقي لتأمين دخولها. كذلك استهدفت قوات الاحتلال طواقم السدنة والموظفين بمنع بعضهم من دخول الحرم، فيما أقدم مستوطنون وجنود الاحتلال على كسر أقفال وسُكَر باب مقام سيدنا يعقوب عليه السلام ومقام زوجته السيدة لائقة، إضافة إلى خلع شباك ممر المالكية واستبداله بشباك يحمل عبارات باللغة العبرية.

كما وثّق التقرير امتداد اعتداءات المستوطنين لتشمل المساجد في مختلف المحافظات الفلسطينية، حيث أقدم مستوطنون على إحراق مسجد في قرية جيبيا شمال رام الله، وإضرام النار في عدد من مركبات المواطنين، في جريمة خطيرة استهدفت دور العبادة والممتلكات الخاصة. وبحسب الأوقاف، تُعد هذه الاعتداءات جزءاً من سياسة متصاعدة تستهدف المقدسات الإسلامية وحرية العبادة، وسط دعوات متواصلة إلى توفير الحماية اللازمة لدور العبادة في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ما تشهده المقدسات الإسلامية من انتهاكات متواصلة خلال شهر مايو/أيار الماضي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة، محذرة من استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.