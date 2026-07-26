الأوغندي أولارا أوتونو ينضم إلى سباق خلافة غوتيريس

- انضم الأوغندي أولارا أوتونو كمرشح سابع لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث شغل سابقاً مناصب رفيعة في الأمم المتحدة وكان مرشحاً رئاسياً في أوغندا. - تضم قائمة المرشحين شخصيات بارزة مثل ميشيل باشيليت ورافائيل غروسي، مع توقعات بأن يتم التصويت السري الأول في مجلس الأمن في 30 يوليو. - يُلاحظ أن معظم المرشحين من أمريكا اللاتينية، مع دعوات لتولي امرأة المنصب، وفقاً لتقليد التداول الجغرافي.

انضم أمس السبت مرشح سابع إلى السباق لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة وهو الأوغندي أولارا أوتونو الذي سبق أن ترشّح للرئاسة في بلاده معارضاً، كما شغل سابقاً منصباً رفيع المستوى في الأمم المتحدة. وأبلغت المنظمة الدول الأعضاء بترشح أوتونو البالغ 75 عاماً السبت والذي قدمته بلاده.

وشغل أوتونو منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2005، وذلك في عهد كوفي عنان. كما شغل منصب مبعوث أوغندا لدى الأمم المتحدة، ومنصب وزير خارجية بلاده لفترة وجيزة. وخاض أوتونو الانتخابات الرئاسية عام 2011 مرشحاً عن حزب المعارضة "مؤتمر الشعب الأوغندي"، لكنه خسر أمام يويري موسيفيني الذي يتولى السلطة منذ العام 1986.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة الأمين العام المنتهية ولايته أنطونيو غوتيريس الذي يغادر منصبه في 31 ديسمبر/كانون الأول:

المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، التشيلية ميشيل باشيليت

الأرجنتيني رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال

سفيرة غويانا السابقة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بوركيت

الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، التي شغلت منصبي وزيرتي الدفاع والخارجية في بلادها، كما عملت سفيرةً للإكوادور لدى الأمم المتحدة.

وكان كل مرشح قد قدم، خلال الأسابيع الماضية، مداخلات وحوارات مفتوحة بشكل فردي أمام الجمعية العامة. ومن المقرر أن تجري الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن في 30 يوليو/تموز أول تصويت سري ومغلق لتحديد تفضيلاتها بشأن المرشحين. يلي ذلك عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة، إلى أن يتمكن أحد المرشحين من تأمين الأصوات التسعة المطلوبة من دون استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب أي من الدول الخمس الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا. وبعد ذلك، يرسل اسم المرشح المختار إلى الجمعية العامة لتعيينه رسمياً في المنصب على أن يتولاه في 1 يناير/كانون الثاني 2027.

يشار إلى أن غالبية المرشحين ينتمون إلى أميركا اللاتينية، استناداً إلى تقليد غير ملزم يقوم على مبدأ التداول الجغرافي للمنصب، إذ يُنظر إلى أن الدور يعود إلى أميركا اللاتينية هذه المرة. كما يطالب كثيرون بأن تتولى امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

(فرانس برس، العربي الجديد)