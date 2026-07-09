الأوسع منذ الهدنة.. هجمات أميركية جديدة على إيران

- شنت الولايات المتحدة هجمات على جنوب وجنوب شرق إيران، مستهدفة ثلاث محافظات، مع انقطاع الكهرباء وتحليق مقاتلات فوق جزيرة كيش. - ردت إيران بتصريحات قوية، مؤكدة نيتها شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد الأميركية، مع عدم تضرر المحطة النووية في بوشهر. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن ضربات إضافية لتقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما أكدت إسرائيل استعدادها للرد على أي تهديدات محتملة.

شنّ الجيش الأميركي ليل الأربعاء - الخميس هجمات واسعة على مناطق مختلفة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن مزيد من العمليات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، فيما تظهر خريطة الاستهدافات أن هجمات الليلة هي الأعنف والأوسع جغرافياً منذ وقف إطلاق النار في 8 إبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ وقف إطلاق النار، وقعت عدة جولات من الاشتباكات الليلية بين إيران والولايات المتحدة، وكانت تستهدف غالبا مواقع في محافظة هرمزغان الساحلية على الخلیج، ولا سيما منطقة سييريك القريبة من مضيق هرمز والتي تعرف بأنها عين إيران الساهرة عند مدخل المضيق. لكن هجمات الليلة طاولت مناطق في ثلاث محافظات إيرانية على الأقل، هي هرمزغان وبوشهر في الجنوب، وسيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بسماع دوي عشرة انفجارات في كل من كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار، التي تُعدّ ميناء استراتيجيا رئيسيا لإيران على بحر عُمان. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي ثمانية انفجارات في مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان.

من جهتها، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في محيط ميناء بندر عباس، بينما سمع دوي انفجار في ميناء بندر لنغة غربي محافظة هرمزغان جنوبي إيران. وأفادت وكالة "إرنا" أيضا بتحليق مقاتلات أميركية فوق جزيرة كيش السياحية الإيرانية، فيما أشارت وكالة "فارس" إلى سماع دوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر على الخلیج، منها ثلاثة انفجارات في منطقة جغادك، وانفجار في ميناء كنغان. وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية نقلا عن السلطات المحلية في بوشهر أن "العدو الأميركي استهدف قاعدة عسكرية جنوبي المدينة بمقذوفين". كما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع عشرة انفجارات في جزيرة بوموسى. إلى ذلك، نفت وكالة "مهر" الإيرانية وقوع أي انفجارات في جزيرة خارج معقل الصادرات النفطية الإيرانية.

وفي غضون ذلك، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اللواء محسن رضائي في منشور على "إكس" إنه "ستتم معاقبة العدو المعتدي وشركائه بكل قوة". وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، نقلا عن مصدر عسكري مطلع، إن القوات المسلحة الإيرانية ستشن بعد قليل هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد الأميركية في المنطقة، بالتوازي مع نشاط واسع للدفاع الجوي في مواجهة الهجمات الأميركية.

وأضاف المصدر العسكري أن رد القوات المسلحة الإيرانية على "العدوان" الأميركي الليلة سيكون "مؤلماً"، مؤكداً أن الهجمات على محافظة بوشهر لم تلحق أي ضرر بالمحطة النووية، وأنه "لا داعي للقلق".

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء شن ضربات إضافية ضد إيران، قالت إنها تهدف إلى تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله إن وقف إطلاق النار مع إيران "توقف مؤقتاً على الأقل"، موضحاً أن الأهداف التي استُهدفت الليلة شملت صواريخ يمكن استخدامها ضد أصول أميركية، مثل حاملات الطائرات، إضافة إلى الطائرات المسيّرة. كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الضربات استهدفت رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي.

وفي ظل ترقب الرد الإيراني على الهجمات الأميركية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استعداده لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أن الضربات الأميركية على إيران تمنحه حرية كاملة للرد. كما نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل تستعد لاحتمال رد عسكري من إيران ولبنان.