الأوروبيون يغطون الثغرات في خطط دفاع "ناتو"

- خلال قمة أنقرة المقبلة، سيعلن حلف شمال الأطلسي أن الأعضاء الأوروبيين قد سدوا معظم الثغرات الدفاعية التي تركتها الولايات المتحدة، باستثناء القاذفات الاستراتيجية التي لا تزال تشكل تحديًا. - الأمين العام للناتو، مارك روته، أكد على أهمية تحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات فعلية، داعيًا الصناعات الدفاعية لتسريع الإنتاج وتوسيع سلاسل التوريد. - الولايات المتحدة تخطط لتقليص عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة للناتو في أوروبا، مما سيؤثر على قدرات الحلف في تنفيذ الضربات بعيدة المدى وعمليات الاستطلاع.

قال مصدر في حلف شمال الأطلسي لـ"رويترز" اليوم الأربعاء إن الحلف سيعلن خلال قمة أنقرة الأسبوع المقبل أن أعضاءه الأوروبيين غطوا جميع الثغرات تقريبا التي خلفتها الولايات المتحدة في خطط دفاع الحلف. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الفجوة الرئيسية التي لا يزال حلف شمال الأطلسي يكافح لتغطيتها تكمن في القاذفات الاستراتيجية، إذ قالت الولايات المتحدة إنها ستوفر طائرة واحدة فقط بدلا من اثنتين.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، في مؤتمر صحافي مشترك عقده روته، الأربعاء، في برلين مع المستشار الألماني فريدرش ميرز ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس إن قمة أنقرة ستركز على تحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات على أرض الواقع، وتعزيز الصناعات الدفاعية بشكل كبير في عموم دول الحلف. ومضى قائلا: "رسالة ناتو إلى شركات الصناعات الدفاعية في عموم الحلف واضحة: كونوا مستعدين، أسرعوا، اعملوا معا، افتحوا خطوط إنتاج جديدة، وسّعوا سلاسل التوريد، وسلّموا بسرعة ما نحتاجه من أجل أمننا".

والجمعة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين كبار أنّ الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تضعها بتصرف حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا. وكانت وكالة رويترز قد أفادت في مايو/أيار الماضي بأن واشنطن تخطط لتقليص القدرات العسكرية التي توفرها لحلفائها خلال الأزمات الكبرى.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة ستحدّ من قدرة حلف الناتو على تنفيذ ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة والاستطلاع. وتشمل الخطة الأميركية خفض عدد الطائرات المقاتلة من طرازَي "إف-16" و"إف-15 إي" من نحو 150 إلى 100 طائرة، إضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وسحب جميع طائرات التزوّد بالوقود جواً التي كانت مخصصة لأوروبا وعددها ثماني طائرات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه تتبناه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دأبت على انتقاد الدول الأوروبية بسبب تدني إنفاقها العسكري واعتمادها المفرط على المظلة الأمنية الأميركية، مطالبةً حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)