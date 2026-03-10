الأنصاري: يجب وقف الاعتداء على قطر قبل بدء الحديث عن مفاوضات

- أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن أي اعتداء على قطر سيُواجه بالشكل المناسب، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات قبل بدء المفاوضات، مع التركيز على خفض التصعيد عبر الحوار. - أشار الأنصاري إلى أن الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، مؤكدًا التزام قطر بشركائها التجاريين رغم الظروف الحالية. - جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إدانة قطر لاستهداف أراضيها، مشيدًا بأداء القوات المسلحة في التصدي للهجمات وحماية البلاد.

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن أي اعتداء على قطر "سيتم التعامل معه بالشكل المناسب"، مشدداً على وقف الاعتداءات على الدوحة، قبل البدء بالحديث عن المفاوضات. وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي إن قطر "لم تكن أبداً طرفاً بهذه الحرب وأي اعتداء على أراضيها هو اعتداء على سيادتها"، مضيفاً: "لا بد من وقف الاعتداءات على قطر للبدء بالحديث عن المفاوضات".

وأوضح أن "كل الأزمات تحل على طاولة الحوار، والحروب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، مشيراً إلى أن "قنوات الاتصال ليست مقطوعة، ولكننا الآن نركز على خفض التصعيد". ومضى قائلاً: "لا نقبل أي مبرر للاعتداء على بنيتنا التحتية وأي صراع يمكن حله من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات".

كما لفت الأنصاري إلى أن "أي دور يؤدي إلى خفض التصعيد ووقف الحرب هو دور إيجابي"، متابعاً: "ما زلنا نؤمن بالدبلوماسية لكن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب". وبشأن التأثيرات على البنية التحتية الحيوية، قال إن "الهجمات عليها في هذه المنطقة ستؤدي إلى كارثة إنسانية ويجب ألا تحدث"، مؤكداً: "ملتزمون بشكل كامل إزاء شركائنا التجاريين لكن الظروف هي التي علقت العمل".

كما أكد أن الهجمات الإيرانية تؤثر على اقتصاد قطر والعالم برمته، لافتاً إلى أن الهجمات على منشآت الطاقة "سابقة خطيرة ستتسبب في خسائر اقتصادية في المنطقة وتداعيات عالمية". وقال إن بلاده حذرت مرارا من التصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية، ولكن ما زال بالإمكان احتواؤه.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أي مرافقة ستحل مشكلة العبور في مضيق هرمز، قال الأنصاري إن "الحل الأمثل يكمن في وقف الهجمات على منشآتنا للطاقة"، وإن لدى قطر خطوط إمداد مختلفة لكن إغلاق هرمز وتهديد أمنه ينعكسان سلبا على الجميع.

يأتي حديث الأنصاري اليوم فيما جدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكداً أن هذه الاعتدءات تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، واعتداءً مباشراً على أمن البلاد وسلامة أراضيها"، معتبراً أنها تصعيد غير مقبول يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما أشاد بأداء القوات المسلحة القطرية في التصدّي للهجمات، مشيراً إلى أن ردّها الفعّال ويقظتها العالية وقدراتها الدفاعية أسهمت في حماية البلاد واحتواء آثار الهجمات بصورة فعالة.