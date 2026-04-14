الأنصاري: نركز على تثبيت وقف النار ونرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركّز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتحويله إلى سلام دائم، مشدداً على ضرورة العمل المشترك للوصول إلى اتفاق سلام يضمن استقرار المنطقة، في ظلّ وصول مسار الأزمة إلى مرحلة حساسة.

وقال الأنصاري إن استمرار تدفّق التجارة العالمية عبر مضيق هرمز "أمر حيوي للأمن الدولي"، مؤكداً أنه لا يمكن تهديد أمن المضيق من قبل أي طرف، ورافضاً استخدامه ورقةَ ضغط أو مساومة، ومشدداً على أن الأزمة المرتبطة به "طارئة وليست مشكلة تاريخية"، وأن المضيق كان دائماً ممراً طبيعياً ولم يشهد أزمات في إدارته سابقاً، ومحذّراً من أن تداعيات إغلاقه تتجاوز أسواق الطاقة.

وأضاف أن حل أزمة مضيق هرمز يجب أن يكون إقليمياً، بمشاركة جميع الدول المعنية التي تعتمد عليه، من دون شروط مسبقة، مؤكداً دعم قطر لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، في ظلّ تنسيق إقليمي واسع لدعم مسار التفاوض، ومشدداً على أن جميع الأزمات تُحلّ عبر الحوار، وأن لغة التهديد "غير مقبولة"، مع تأكيد التعامل مع أي تهديد بما يضمن سلامة البلاد.

وفي الشأن الاقتصادي، أعرب الأنصاري عن ثقته الكبيرة بقدرة الاقتصاد القطري والاقتصادات الإقليمية على الصمود رغم التحديات، مع إقراره بوجود تداعيات على الاقتصادين القطري والدولي، مؤكداً أن الدوحة تتابع التطورات بحذر. وفي ما يتعلّق بلبنان، ندّد الأنصاري بالعمليات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن ملف لبنان يتجاوز الإطار الإقليمي ويتطلّب معالجةً أوسع، مع استمرار التنسيق مع مختلف الأطراف، بمن فيها الأشقّاء في لبنان، لدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.