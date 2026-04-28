- القمة الخليجية التشاورية في جدة تركز على الأزمة الإقليمية وتأثير إغلاق مضيق هرمز، مع تأكيد قطر أهمية الحلول الدبلوماسية ودور الوسطاء في تقديم حلول غير تقليدية. - قطر تواصل جهودها الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة، مع دعمها الكامل لباكستان كوسيط، ورفضها استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط سياسية أو عسكرية. - الدوحة تؤكد الحوار وسيلةً لحل النزاعات، مع استمرار جهود الوساطة في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وتركيا، رغم التحديات الإعلامية.

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أهمية القمة الخليجية التشاورية التي ستُعقد في جدة اليوم الثلاثاء، والتي تأتي في إطار التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأنصاري في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن القمة التشاورية ستبحث الأزمة في المنطقة، وتأثير إغلاق مضيق هرمز في سلاسل الإمداد.

وأكد الأنصاري استمرار قطر في تحركاتها الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الراهنة، مشدداً على التضامن الكامل مع دور باكستان وسيطاً، ودعم المساعي الدبلوماسية التي تستهدف خفض التصعيد والوصول إلى حلول تفاوضية، مشدداً على ضرورة منح الوسطاء مساحة لطرح حلول غير تقليدية لإنهاء الأزمة. وقال إن خبرة قطر في الوساطات تؤكد أهمية المرونة في مسارات التفاوض، معتبراً أن استغلال مضيق هرمز أداةً سياسية أمر غير مقبول، رافضاً استخدامه ورقة ضغط سياسية أو عسكرية.

وذكّر الأنصاري بأن مضيق هرمز لم يُستخدَم تاريخياً سلاحاً سياسياً، رغم الأزمات السابقة، مؤكداً أن فتحه يجب أن يجري فوراً ومن دون أي شروط مسبقة، قائلاً: "نرى أن فتح المضيق ليس جزءاً من التفاوض، بل ضرورة مستقلة"، مؤكداً التنسيق مع الشركاء لإعادة حركة الملاحة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن موقف الدوحة "ثابت منذ البداية"، ويقوم على ضرورة حل النزاعات عبر الحوار، مع التشديد على الإيمان بالحلول الدبلوماسية، ومواصلة دعم مسار التفاوض باعتباره الخيار الأمثل لتسوية الأزمات. وأوضح أن الأولوية خلال الأشهر الماضية تمثلت في حماية أمن قطر وسلامة سكانها، مشيراً إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة والتصدي لأي تهديدات، مع التشديد على أن أي اعتداء على السيادة القطرية "غير مبرر ولن يتم التساهل معه". وفي الشأن الإقليمي، نفى المتحدث وجود توجه خليجي سابق نحو التصعيد مع إيران، مؤكداً أن دول الخليج سعت قبل اندلاع الأزمة لتبني مسارات دبلوماسية والانخراط في حوار مباشر مع طهران.

وعلى صعيد آخر، أكد الأنصاري أن جهود الوساطة المتعلقة بقطاع غزة مستمرة، ولا تتأثر بالتقارير الإعلامية أو الاتهامات، مشيراً إلى أن استهداف قطر إعلامياً لم يكن يوماً سبباً لوقف هذه الجهود. وأضاف أن الدوحة تواصل التنسيق مع مصر وتركيا، حيث تعمل الفرق المعنية ميدانياً مع الشركاء لدفع مسار التفاوض، مؤكداً عدم وجود أي نية لوقف جهود الوساطة بشأن غزة في الوقت الراهن.