الأنصاري: موقف أميركي مسؤول أدى إلى خفض التصعيد في المنطقة

- أشار ماجد الأنصاري إلى دور الولايات المتحدة في خفض التصعيد مع إيران، حيث جمد ترامب ضربات عسكرية بعد نصائح حول تداعياتها السلبية على استقرار المنطقة، مع استمرار الاتصالات لوضع خريطة طريق إيجابية. - أكد الأنصاري التزام قطر بدعم الفلسطينيين في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق والسماح بدخول المساعدات. - كشف الأنصاري عن انخراط قطر في مشاورات تشكيل "مجلس السلام" ودعمها لوكالة "أونروا"، التي أعربت عن قلقها من استهدافها من قبل الاحتلال، محذرة من تكرار ذلك مع منظمات دولية أخرى.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "موقفاً أميركياً مسؤولاً أدى إلى خفض التصعيد في المنطقة". ولفت في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الاتصالات ما زالت جارية بين الأطراف المتعددة لوضع خريطة طريق إيجابية للخروج من دائرة التصعيد حول الأزمة مع إيران".

وجمّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اللحظات الأخيرة الأربعاء الماضي شن ضربات عسكرية على إيران "دعماً" للمحتجين بعد تلقيه نصائح من التداعيات السلبية لذلك على استقرار منطقة الشرق الأوسط. وقالت "وول ستريت جورنال" في تقرير سابق إنه بينما كان المسؤولون في الجيش الأميركي يستعدون لشن الضربات لتنفيذ تهديدات ترامب بالتدخل عسكرياً، تراجع عن ذلك "تتويجاً لما يقرب من أسبوع من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حذر خلاله حلفاء الولايات المتحدة الإقليميون ترامب من أن حملة القصف قد تؤدي إلى صراع أوسع".

وبخصوص الوضع في غزة، قال الأنصاري "نعمل جميعاً على وضع خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة". ولفت إلى أن الدوحة لا تعنيها "الاعتراضات الإسرائيلية"، قائلاً "لن تثني هذه التصريحات دولة قطر عن مواصلة دورها في قطاع غزة"، وذلك بعدما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة حول إدارة القطاع مستقبلاً.

وجدد الأنصاري تأكيد ضرورة الضغط على الجانب الاسرائيلي للالتزام بتنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال: "نأمل أن يكون هناك ضغط حقيقي خصوصاً في ظل الخروقات اليومية ومنع أعضاء اللجنة الوطنية من الدخول إلى غزة ورفض دخول المساعدات". وأضاف "ملتزمون بدعم الفلسطينيين في غزة وإدخال المساعدات وتطبيق خطة وقف الحرب، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة".

وكشف الأنصاري بأن قطر منخرطة في مشاورات تشكيل "مجلس السلام"، بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام الدعوة إلى 60 دولة للانضمام إلى المبادرة التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية. واقترح ترامب في الأصل إنشاء "مجلس السلام" عندما أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي، تحدد دوراً واسعاً لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن "الهيكلة توافق دولي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار" في غزة، قبل أن يضيف "نعمل جميعاً على وضع خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة". وفي الشأن السوري أكد موقف دولة قطر ودعمها وحدة سورية وسلامة أراضيها.

من ناحية أخرى، قال الأنصاري إن قطر تدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في عملها، مشدداً "مستمرون في دعمها وندين التعرض لها والانتهاكات ضدها". وقال إن "ممارسات إسرائيل تجعل حياة الفلسطينيين أصعب بتخريب محاولات تقديم المساعدات لغزة". وحذرت الوكالة الأممية، اليوم الثلاثاء، من أن استهدافها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيحدث لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية.

وقالت "أونروا"، في بيان لها، تعقيباً على هدم قوات الاحتلال منشآت لها في مقرها بمدينة القدس المحتلة: "لا يمكن أن تكون هناك أي استثناءات، كل ما يحدث لأونروا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار، ما يحدث اليوم لأونروا سيحدث غداً لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أخرى، سواء في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في أي مكان في العالم". وشددت على أن القانون الدولي يتعرض لهجمات متزايدة منذ فترة طويلة، وهو مهدّد بفقدان أهميته في ظل غياب ردّ فعل من الدول الأعضاء.