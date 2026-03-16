الأنصاري: لسنا معنيين بأي تحقيقات من إيران قبل وقف الاعتداءات علينا

- قطر ترفض تشكيل لجنة تحقيق في الهجمات على أراضيها، مؤكدةً أن الأفعال تتحدث louder than الأقوال، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها مع استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. - الجهود الخليجية تركز على الحلول السياسية للأزمات، مع استمرار الاتصالات لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وإرسال رسائل للمجتمع الدولي بشأن الاعتداءات الإيرانية. - قطر تتخذ إجراءات وقائية لحماية المواطنين، بما في ذلك إخلاء المناطق السكنية كإجراء احترازي، وتؤكد فعالية آليات حماية السكان دون فتح باب التطوع في القوات المسلحة.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، إن بلاده ليست معنية بأي تحقيقات بشأن الاستهدافات التي طاولت أراضيها قبل وقف الاعتداء عليها، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع "العربي الجديد"، دعا فيها إلى تشكيل لجنة تحقيق في الهجمات التي استهدفت دولاً في المنطقة.

وأوضح الأنصاري أن "قطر لا تحتاج إلى لجنة تحقيق في الاستهدافات التي لا تزال مستمرة، والأمر مرتبط بالأفعال لا بالأقوال"، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه "ستواصل الدفاع عن نفسها وتحتفظ بكامل حقها في الرد"، مؤكداً أن الاتصالات لا تزال جارية مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً.

وأكد أن الجهود الدبلوماسية الخليجية تهدف إلى الوصول إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وأن دول الخليج تواصل موقفها الدفاعي وترسل رسائل إلى المجتمع الدولي بشأن اعتداءات إيران، مضيفاً أن المسار الدبلوماسي لا يعني القبول بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى الدوحة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. كما أكد أن السلطات القطرية فعّلت إجراءات الطوارئ فور إطلاق الإنذارات عقب رصد صاروخ متجه نحو منطقة سكنية، مشيراً إلى أنه تقرر إخلاء عدد من المناطق السكنية التي قد تكون ضمن أهداف الهجوم كإجراء احترازي. وأوضح أن "قطر ودول المنطقة نأت بنفسها عن التصعيد منذ اليوم الأول".

وشدد الأنصاري على أن قطر تتخذ إجراءات وقائية عند وجود أي تهديد محتمل لسلامة المواطنين والمقيمين، موضحاً أن إجراءات الإخلاء التي جرت يوم السبت كانت احترازية وتؤكد فعالية آليات حماية السكان. كما أشار إلى أن لدى قطر برنامجاً للخدمة الوطنية، ولا يوجد توجه لفتح باب التطوع في القوات المسلحة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن بلاده عرضت الجلوس مع "أصدقائها" في المنطقة، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أي أهدافٍ تعرّضت للهجوم في دول الجوار العربية، أميركية أم لا، وإنها لم تهاجم أهدافاً مدنية في هذه الدول، وإنما منشآت وقواعد ومؤسسات أميركية.