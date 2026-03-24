الأنصاري: لا جهد قطرياً في الوساطة بين طهران وواشنطن

- أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عدم وجود وساطة قطرية بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى دعم قطر لجهود إنهاء الحرب في المنطقة، مع التركيز على الدفاع عن الوطن. - نفى الأنصاري وجود تواصل جديد مع إيران، مشدداً على أهمية وجود منظومة أمن مشتركة وحل إقليمي للحرب، مع التأكيد على ضرورة إيجاد طرق للتعايش في المنطقة. - أشار الأنصاري إلى أن قطر تحتفظ بحق الرد على الهجمات، مؤكداً عدم وجود ضغوط عليها، وأنها في حالة تأهب لمواجهة آثار الحرب السياسية والاقتصادية.

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي جهد قطري في الوساطة بين طهران وواشنطن، مع استمرار الحرب في المنطقة، مشيراً في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إلى أن قطر تدعو منذ اليوم الأول لإنهاء هذه الحرب، وتدعم كل الجهود لوقفها"، قائلاً: "جهدنا ينصبّ على الدفاع عن الوطن".

ونفى الأنصاري وجود أي تواصل جديد مع إيران، لافتاً إلى تواصل وحيد جرى معها في وقت سابق، ولم يتكرر، وكان بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤكداً وجوب أن تكون هناك في الإقليم منظومة أمن مشتركة، وأن يكون هناك حل إقليمي لهذه الحرب. وأشار الأنصاري إلى أن إيران دولة موجودة منذ القدم، وستظل في المنطقة، ولا بد من إيجاد طرق للعيش"، مضيفاً: "بلدنا تعرض لاعتداء، وهذا يتعارض مع مبادئ الجيرة والأخوة".

وأكد أنه "سنستمر في المشاركة في الوجود بالخليج رغم صعوبة الهجمات التي حدثت"، مشدداً على أن دول الخليج بحاجة لإعادة تقييم بعد وقف الحرب، ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الشراكات الدفاعية أثبتت نجاعتها خلال الحرب. وأضاف: "نحن اليوم أمام تهديد لمس الأمن والإنسان في هذه الأرض، وأي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول".

وأكد الأنصاري أن قطر تحتفظ بحقّ الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الهجمات التي تستهدفها، قائلاً في القوت نفسه إنه "لم يحدث أي هجوم ولم يصلنا أي تحذير بالهجوم على قطر منذ يوم الخميس الماضي، وهو أمر إيجابي". وتابع: "لا توجد ضغوط علينا، نحن شركاء مع الولايات المتحدة، والهجوم الإيراني أدّى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد القطري"، مشيراً إلى أن قطر في حالة تأهب لمواجهة آثار الحرب السياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا في وقت تستمرّ فيه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، ضمن الحرب المستمرة في المنطقة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وأمس الاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا على مدار اليومين الماضيين محادثات مثمرة وجيدة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل وإنهاء حالة العداء بين الجانبين. وأكد ترامب أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران مدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين، وجاء إعلان ترامب عبر موقعه "تروث سوشال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من الاثنين.