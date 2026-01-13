- قطر تلعب دورًا محوريًا في تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران، مؤكدة على أهمية الدبلوماسية في حل الأزمات الإقليمية، وتسعى لتجنب التصعيد العسكري المحتمل. - في قطاع غزة، تصف قطر الوضع بالكارثة الإنسانية وتعمل مع الوسطاء لدفع المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشددة على ضرورة دخول المساعدات دون شروط ورفض استخدام المساعدات كورقة ضغط. - حماس تعهدت بتسهيل تسليم المهام في غزة وتنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة القطاع، مؤكدة عدم مشاركتها في الترتيبات الإدارية.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنّ قطر طرفٌ في الاتصالات الهادفة للتهدئة بالمنطقة وحلّ الخلاف بين واشنطن وطهران، مشدداً على أن "الدبلوماسية الطريقة الفعّالة لحل أزمات المنطقة ونعمل على ذلك مع جيراننا وشركائنا"، وأضاف الأنصاري، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: "لا نتحدث عن حرب حالياً وإنما توقعات بتصعيد عسكري محتمل في المنطقة، ونسعى إلى التهدئة".

وبشأن تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة وصف الأنصاري ما يجري هناك بالكارثة الإنسانية المستمرة، وأكّد أنّ قطر تعمل مع الوسطاء على التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مكرراً رفض بلاده الربط بين الاتفاق في غزة وبين فتح معبر ‎رفح ودخول المساعدات التي يجب أن تدخل دون شروط. ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تستخدم ورقةَ ضغط وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بهذا الشأن، وأضاف: "لا نتوقع جداول زمنية بشأن غزة، لكن اتصالاتنا مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدماً، وإنّ التعقيدات على الطاولة تستدعي التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وعلى إسرائيل الإجابة على سؤال لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة".

وفيما يعتزم الرئيس الأميركي الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة قريبا رغم التحفظات الإسرائيلية، كما تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعهدت حركة حماس، الخميس الماضي، بتسهيل عملية تسليم المهام وعمل اللجان المقررة بقطاع غزة، وأكدت أنها لن تكون طرفاً في الترتيبات الإدارية للقطاع. وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، أن "حماس تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة غزة بما يشمل جميع المجالات، والتي وافقت حماس والفصائل على تشكيلها". وأضاف: "حماس ستعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة، والحركة قررت مسبقاً أنها لن تكون جزءاً من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة".